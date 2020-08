Non passa giorno senza che non vengano rilasciati aggiornamenti per i molti modelli prodotti da Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme, per citare i principali. Senza considerare che gli aggiornamenti si moltiplicano se si pensa che quelli destinati all'utenza asiatica non sono gli stessi per quelli occidentali. Per questo abbiamo deciso di creare un articolo, ogni mese, che contenga tutti gli aggiornamenti per i quali non è necessario un articolo dedicato.

Ultimo aggiornamento: 5 agosto

Ecco tutti gli aggiornamenti in arrivo sui vari modelli Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi e non solo

HUAWEI

Huawei Mate 30 Pro 5G

Si parte con Huawei Mate 30 Pro 5G, il cui ultimo aggiornamento l porta alla EMUI 10.1.0.152 da 279 MB. Come spesso accade, l'update ha come funzione l'aggiunta delle patch di sicurezza di luglio.

Huawei Nova 6, Nova 6 5G e Nova 5 Pro

È tempo di patch di luglio anche per il trittico composto da Huawei Nova 6, Nova 6 5G ed il precedente Nova 5 Pro. Gli aggiornamenti sono la EMUI 10.1.0.213 per i primi due, mentre sul Pro arriva la MIUI 10.1.0.162/163.

XIAOMI

Xiaomi Mi 9 Lite

Il nuovo aggiornamento con la versione del firmware MIUI 11.0.3.0.QFCEUXM è stato rilasciato su Xiaomi Mi 9 Lite. Il changelog menziona le solite migliorie per stabilità e performance del dispositivo.

REDMI

Redmi K20 Pro

Anche se siamo ad agosto, con l'aggiornamento alla MIUI 12.0.3.0.QFKCNXM vengono portate le patch di giugno su Redmi K20 Pro (il nostro Xiaomi Mi 9T Pro)

OPPO

OPPO Find X2 Pro

Anche su OPPO Find X2 Pro arrivano le patch di luglio con l'ultimo aggiornamento al software in versione A.30 da 466 MB. Inoltre, la release include un miglioramento degli effetti della fotocamera, così come delle prestazioni per connettività e chiamate.

REALME

Realme X50 Pro

È stato segnalato che Realme X50 Pro/Player Edition sta ricevendo le patch di luglio con l'aggiornamento A.21. Non mancano tante altre modifiche, a partire dal toggle per attivare/disattivare la connettività 5G.

Realme X50m

L'aggiornamento alla versione A.08 giunge su Realme X50m, con cui viene aggiunta la nuova app musica e vengono risolti alcuni problemi software.

Realme X2 Pro

Il tanto atteso firmware W.73 arriva su Realme X2 Pro, con numerose novità. Migliora l'interfaccia della batteria, screenshot lunghi, modalità standby notturna, crittografia, split-screen, Bluetooth ed altro ancora.

Realme X2

Il firmware C.11 fa il suo debutto su Realme X2, portando con sé le patch di luglio, nuova funzione di scrolling, ottimizzazioni per modalità Aereo, Bluetooth, status bar, manager del dispositivo ed altro ancora.

Realme 5 Pro

Realme 5 Pro si aggiorna con il firmware C.05, con le patch di luglio e nuove funzionalità per scrolling, multi-utente ed ottimizzazioni per registrazione dello schermo, gestures e Bluetooth.

VIVO

Vivo Z1 Pro

Il nuovo aggiornamento arriva su Vivo Z1 Pro, portando il software alla versione 6.8.30. L'update risolve alcuni problemi noti e migliora la stabilità di sistema.

