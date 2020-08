Non passa giorno senza che non vengano rilasciati aggiornamenti per i molti modelli prodotti da Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme, per citare i principali. Senza considerare che gli aggiornamenti si moltiplicano se si pensa che quelli destinati all'utenza asiatica non sono gli stessi per quelli occidentali. Per questo abbiamo deciso di creare un articolo, ogni mese, che contenga tutti gli aggiornamenti per i quali non è necessario un articolo dedicato.

Ultimo aggiornamento: 18 agosto

Ecco tutti gli aggiornamenti in arrivo sui vari modelli Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi e non solo

HUAWEI

Huawei Mate 30 Pro 5G

Si parte con Huawei Mate 30 Pro 5G, il cui ultimo aggiornamento l porta alla EMUI 10.1.0.152 da 279 MB. Come spesso accade, l'update ha come funzione l'aggiunta delle patch di sicurezza di luglio.

Huawei Mate 20

La versione base di Huawei Mate si aggiorna con la EMUI 10.1.0.278 da 304 e riceve le patch di luglio.

Huawei Mate 20 X 5G

Il phablettone Huawei Mate 20 X 5G si aggiorna alla EMUI 10.1.0.162, ricevendo le patch di sicurezza di luglio.

Huawei Mate 10 & Mate 10 Pro

Arriva l'aggiornamento alla EMUI 10.0.0.175 sulla serie Huawei Mate 10. Per entrambi la novità è rappresentata dalla ricezione delle patch di sicurezza di luglio.

Huawei P40, P40 Pro & P40 Pro+

Tutta la serie Huawei P40 si è aggiornata in Cina, con un aggiornamento alla EMUI 10.1.0.154 che introduce le patch di agosto.

Huawei P30 Lite

Un nuovo aggiornamento software è stato rilasciato su Huawei P30 Lite, con l'ultima EMUI 10.0.0.226. Questa patch migliora stabilità, sicurezza e performance del dispositivo.

Huawei P20 & P20 Pro

Le patch di luglio arrivano anche su Huawei P20 e P20 Pro con l'ultimo aggiornamento alla EMUI 10.0.0.175/176.

Huawei Nova 7 & Nova 7 Pro 5G

Il duo Huawei Nova 7 e 7 Pro 5G prendono l'ultima EMUI 10.1.1.180, con un focus a migliorare fotocamera, sensore ID e stabilità di di sistema.

Huawei Nova 6, Nova 6 5G e Nova 5 Pro

È tempo di patch di luglio anche per il trittico composto da Huawei Nova 6, Nova 6 5G ed il precedente Nova 5 Pro. Gli aggiornamenti sono la EMUI 10.1.0.213 per i primi due, mentre sul Pro arriva la MIUI 10.1.0.162/163.

Huawei Nova 5T

Arrivano le patch di sicurezza di luglio 2020 anche per Huawei Nova 5T con l'ultimo aggiornamento alla EMUI 10.1.0.229 da 165 MB.

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4 riceve le patch di luglio con l'aggiornamento alla EMUI 10.0.0.165.

Huawei P Smart 2019

In attesa di notizie in merito all'arrivo della nuova interfaccia EMUI 10.1, Huawei P Smart 2019 riceve l'aggiornamento alle patch di sicurezza Android di luglio 2020 nella build 10.0.0.229 dal peso di 110 MB. Dal changelog apprendiamo inoltre che sono state risolte 9 criticità gravi e 5 di alto livello CVE.

Huawei Enjoy Z 5G

Huawei Enjoy Z 5G sta ricevendo l'ultimo aggiornamento con ottimizzazioni varie, specialmente per le performance del dispositivo con la EMUI 10.1.1.161.

Huawei Enjoy Max (Honor 8X Max)

Huawei Enjoy Max ed Honor 8X Max si aggiornano alla EMUI 9.1.0.170, migliorando sicurezza e stabilità del sistema e offrendo supporto all'HMS Core.

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Huawei Y9 Prime 2019, il quale riceve adesso la EMUI 10.0.0230 da 97 MB. Il peso così contenuto è dovuto alla sola presenza delle patch di luglio come novità.

Huawei Y9 2019

Si aggiorna anche Huawei Y9 2019, ricevendo in ritardo l'aggiornamento di giugno con la EMUI 9.1.0.291 da 85,60 MB e migliorie per la sicurezza.

Huawei MediaPad M5 Pro

Anche il tablet Huawei MediaPad M5 Pro si aggiorna alla EMUI 9.1.0338 da 169 MB, ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2020.

Huawei MediaPad M5 10

Huawei MediaPad M5 10 sta ricevendo l'aggiornamento con la EMUI 9.1.0.351 con molte novità, tra cui Huawei Vlog e GPU Turbo 3.0 insieme a miglioramenti del sistema e della sicurezza.

Huawei FreeBuds 3

Per finire, le cuffie Huawei FreeBuds si aggiornano con un piccolo update da 2,02 MB per migliorare la precisione dei controlli touch.

HONOR

Honor 30 Youth Edition (30 Lite)

Honor 30 Youth Edition aka 30 Lite si aggiorna con la Magic UI 3.1.1.161. A migliorare sono connettività Wi-Fi, qualità audio nelle chiamate e performance generali.

Honor X10 Max

Un nuovo aggiornamento è giunto su Honor X10 Max con la versione Magic UI 3.1.1.161. Aggiunge il supporto per Huawei HiCar e risolve alcuni bug noti.

Honor 10 Lite

La EMUI 10.0.0.210 da 663 MB giunge su Honor 10 Lite, ricevendo le patch di luglio e l'aggiunta di Huawei Assistant.

Honor 9 Lite

Anche Honor 9 Lite sta ricevendo un nuovo aggiornamento che migliora stabilità e performance generali del dispositivo, ricevendo la EMUI 9.1.0.173.

Honor 9A

Honor 9A sta ricevendo le patch di luglio con la versione 3.1.0.134 ricevuta con l'ultimo aggiornamento da 501 MB. L'update aggiunge anche Petal Search e migliora stabilità e performance del dispositivo.

Honor 9N

Honor 9N si sta aggiornando alla versione 9.1.0.173 della EMUI. La nuova ROM aggiunge Huawei Assistant e la ricarica smart, oltre a migliorare la sicurezza del dispositivo.

Honor 8C

Honor 8C acquisisce le patch di luglio con il firmware B142 che migliora sicurezza, stabilità e performance generali del dispositivo.

Honor 7X

Dopo altri modelli, anche Honor 7X ha rilasciato il nuovo aggiornamento alla EMUI 9.1.0.168 da 736 MB. La novità principale riguarda l'introduzione del VoWiFi, permettendo così agli utenti di sfruttare la connessione wireless per le telefonate.

Honor Play 4

Il nuovo aggiornamento con la Magic UI 3.1.1.161 è disponibile per Honor Play 4, con ottimizzazioni per fotocamera, connettività WLAN e comunicazioni.

Honor Play

Le patch di luglio sono disponibili su Honor Play, oltre all'aggiunta di Huawei Assistant, Browser e la modalità di Ricarica Smart. Questo grazie all'aggiornamento alla EMUI 9.1.0.339 da 3.95 GB.

XIAOMI

Xiaomi Mi 10 Pro

Il nuovo firmware alla versione MIUI 12.0.3.0.QJACNXM è disponibile per Xiaomi Mi 10 Pro in Cina. L'aggiornamento potenza la sicurezza e le prestazioni generali del dispositivo.

Xiaomi Mi 9 Lite

Il nuovo aggiornamento con la versione del firmware MIUI 11.0.3.0.QFCEUXM è stato rilasciato su Xiaomi Mi 9 Lite. Il changelog menziona le solite migliorie per stabilità e performance del dispositivo.

Xiaomi Mi MIX 3 5G

La variante 5G di Xiaomi Mi MIX 3 si è aggiornato alla MIUI 10.3.26.0.PEMEUVF, ricevendo le patch di sicurezza di luglio.

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3, l'ultimo modello della serie Android One, riceve la MIUI 11.0.20.0.QFQMIXM in versione Global Stable. Al suo interno sono presenti le patch di sicurezza di agosto.

Xiaomi Mi A2 Lite

Su Xiaomi Mi A2 Lite sta venendo rilasciato l'aggiornamento alla MIUI 11.0.10.QDLMIXM, ricevendo così le patch di sicurezza di agosto.

REDMI

Redmi K30 Ultra

Da poco lanciato sul mercato, Redmi K30 Ultra si sta già aggiornando, ricevendo la MIUI 12.0.8.0 destinata al pubblico asiatico con migliorie a stabilità, sicurezza e performance.

Redmi K20 Pro

Anche se siamo ad agosto, con l'aggiornamento alla MIUI 12.0.3.0.QFKCNXM vengono portate le patch di giugno su Redmi K20 Pro (il nostro Xiaomi Mi 9T Pro)

Redmi 9A

L'unità europee di Redmi 9A ha ricevuto l'update con la MIUI 12.0.4.0.QCDEUXM, con migliorie a performance, sicurezza e stabilità del dispositivo.

Redmi 7A

La variante europea di Redmi 7A riceve l'aggiornamento alla MIUI 11.0.3.0.QCMEUXM con le patch di luglio.

OPPO

OPPO Find X2 Pro

Anche su OPPO Find X2 Pro arrivano le patch di luglio con l'ultimo aggiornamento al software in versione A.30 da 466 MB. Inoltre, la release include un miglioramento degli effetti della fotocamera, così come delle prestazioni per connettività e chiamate.

OPPO Ace 2

OPPO Ace riceve l'aggiornamento al firmware A.21 con rifiniture per il comparto connettività, consumi energetici e sicurezza.

OPPO Reno 4 5G

Pure OPPO Reno 4G sta ricevendo le patch di luglio con il firmware A.21, così come la funzione Super Text, migliorie per la fotocamera posteriore e consumi energetici.

OPPO Reno 4 Pro

Nell'attesa che possa arrivare anche in Europa, OPPO Reno 4 Pro riceve il suo secondo aggiornamento con il firmware CPH2109_11_A.15. Il changelog parla di miglioramenti degli effetti fotografici, così come stabilità del sistema e ottimizzazioni a connettività e qualità delle chiamate.

OPPO Reno 2 F

OPPO Reno 2 F riceve il firmware C.11, portando con sé le patch di luglio, migliorie alla fotocamera e risoluzione di problemi noti.

OPPO F9 Pro

La variante superiore OPPO F9 Pro sta ricevendo un nuovo aggiornamento che migliora stabilità e risolve i problemi Wi-Fi ed hotspot con il firmware F.12.

OPPO K5

L'aggiornamento di luglio arriva su OPPO K5, con il firmware C.21. L'aggiornamento introduce nuove gestures, registratore dello schermo e risolve alcuni bug.

OPPO K3

OPPO K3 sta ricevendo l'aggiornamento alla ColorOS 7.1 con le patch di luglio, assieme a molti miglioramenti per la fotocamera e il sistema.

REALME

Realme X50 Pro

È stato segnalato che Realme X50 Pro/Player Edition sta ricevendo le patch di luglio con l'aggiornamento A.21. Non mancano tante altre modifiche, a partire dal toggle per attivare/disattivare la connettività 5G.

Realme X50

Anche Realme X50 sta acquisendo le patch di luglio con il firmware B.15 del software. L'aggiornamento aggiunge anche la funzione Music App e risolve alcuni bug noti.

Realme X50m

L'aggiornamento alla versione A.08 giunge su Realme X50m, con cui viene aggiunta la nuova app musica e vengono risolti alcuni problemi software.

Realme X2 Pro

Il tanto atteso firmware W.73 arriva su Realme X2 Pro, con numerose novità. Migliora l'interfaccia della batteria, screenshot lunghi, modalità standby notturna, crittografia, split-screen, Bluetooth ed altro ancora.

Realme X2

Il firmware C.11 fa il suo debutto su Realme X2, portando con sé le patch di luglio, nuova funzione di scrolling, ottimizzazioni per modalità Aereo, Bluetooth, status bar, manager del dispositivo ed altro ancora.

Realme 6 & 6 Pro

Realme 6 riceve ottimizzazioni riguardanti la modalità Aereo e i consumi energetici, oltre a migliorare la fotocamera e ricevere le patch di luglio con il firmware B.41. Realme 6 Pro, invece, riceve la versione A.29 e risolve i problemi relativi a icone, tastiera flottante e migliora la fotocamera.

Realme 5 Pro

Realme 5 Pro si aggiorna con il firmware C.05, con le patch di luglio e nuove funzionalità per scrolling, multi-utente ed ottimizzazioni per registrazione dello schermo, gestures e Bluetooth.

Realme C11

Realme C11 si aggiorna con le patch di luglio con il nuovo firmware A.67. L'aggiornamento migliora sicurezza, stabilità e performance del dispositivo.

ASUS

ASUS ZenFone 5

Nel mentre i possessori di ASUS ZenFone 5 attendono l'aggiornamento ad Android 10, la sua variante Global si è aggiornata al firmware 16.0615.2006.131. L'aggiornamento introduce le patch di sicurezza di luglio.

NUBIA

Nubia Play

Nubia Play riceve un nuovo aggiornamento del firmware con varie migliorie e problemi risolti. Migliorano stabilità, connettività, Game Space, e consumi energetici, si rinnovano le patch di Google e si aggiungono vari fix software.

RED MAGIC

Red Magic 3S

Per quanto riguarda gli smartphone da gaming, Red Magic 3S si aggiorna al firmware V3.08. Questa patch risolve i problemi con touch screen, WeChat e reminder.

ASUS

ASUS ZenFone 6

ASUS ZenFone 6 sta ricevendo le patch di sicurezza di agosto con l'aggiornamento al firmware 17.1810.2008.171, sia in versione Global che Europe.

VIVO

Vivo X23

Vivo X23 ha ricevuto le patch di sicurezza di luglio con il firmware 7.5.25 da 234 MB, oltre alle solite migliorie a stabilità e performance.

Vivo Z1 Pro

Il nuovo aggiornamento arriva su Vivo Z1 Pro, portando il software alla versione 6.8.30. L'update risolve alcuni problemi noti e migliora la stabilità di sistema.

Vivo Z1x

Vivo Z1x sta ricevendo un aggiornamento risolutivo con il firmware 6.8.30 da 160,83 MB. Il problema risolto riguarda la Galleria e l'impossibilità di condividere foto su Facebook.

Vivo V11i

Vivo V11i sta ricevendo le non così recenti patch di giugno con il firmware 6.14.0. L'aggiornamento migliora i dettagli dell'interfaccia utente col Tema Scuro, il consumo energetico ed altro ancora.

Vivo Y93s

Su Vivo Y93s arriva un nuovo aggiornamento con il software in versione 5.9.6. Anche in questo caso migliorano stabilità e sicurezza del dispositivo.

Vivo Y30 & Y50

Vivo Y30 e Y50 ricevono le ultime patch di agosto, migliorando in stabilità e sicurezza. L'aggiornamento contiene il firmware PD1965F_EX_A_1.9.10 per Y50 e PD1987F_EX_A_1.12.9 per Y30.

MEIZU

Meizu 16 Plus, 16S & 16T

Il trittico della serie 16 di Meizu sta ricevendo l'aggiornamento con la Flyme OS 8.1.5.0A. Al suo interno troviamo la Game Mode 4.1, migliorie per la Super Night Mode e fix di varia natura.

SMARTISAN

Smartisan Nut R1

Si torna a parlare di Smartisan con il suo Nut R1, aggiornatosi ala firmware 7.1.1 da 126 MB. Anche per questo migliorano stabilità e performance del dispositivo.

