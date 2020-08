HarmonyOS 2.0, il sistema operativo proprietario di Huawei, segnerà molto probabilmente la svolta del brand verso l'indipendenza da fornitori esterni. Sebbene sia attualmente pensato per altri dispositivi, il tutto verrà spiegato il mese prossimo, pare che uno smartphone pensato con questo SO potrebbe arrivare prima di quanto si pensi.

Huawei HarmonyOS: il primo smartphone con il nuovo sistema operativo potrebbe arrivare entro la fine dell'anno

A parlare della possibilità che in futuro ci saranno smartphone con Huawei HarmonyOS è stato il CEO del settore Consumer Richard Yu, che ha spiegato che dopo vari prodotti con sopra il sistema operativo interno, potrebbe arrivare uno smartphone, ma non in tempi brevi. Secondo il portate Global Times però, le restrizioni imposte dal ban USA stanno spingendo il brand a rivalutare la cosa e lanciarlo entro la fine del 2020.

Anche perché, essendo scaduti i termini per il supporto di Google, potrebbe esserci la necessità di adattarsi per i prossimi smartphone in uscita, dato che non si conosce ancora la risposta del colosso americano in merito al supporto Android. C'è da dire però che anticiparsi rispetto ai piani con HarmonyOS potrebbe essere un'arma a doppio taglio, sebbene potrebbe lanciare Huawei nel mercato come terzo player in quanto a sistemi operativi mobile e sarebbe una cosa non da poco.

