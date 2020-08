Fin da quando è stato presentato ormai quasi un anno fa, il sistema operativo di Huawei, HongmengOS, ha da subito assunto la denominazione HarmonyOS per la sua versione occidentale. Agli sgoccioli dell'arrivo della versione 2.0, che andrà ad integrarsi in molte realtà dell'ecosistema del colosso cinese, è stato rivelato il logo che lo rappresenterà, che anche in questo caso si differenzierà tra Cina ed Occidente.

Huawei HarmonyOS, ecco le differenze di logo con HongmengOS

Andando a guardare meglio le immagini postate su Weibo dal noto leaker Kanshan, ci troviamo davanti a ben tre immagini con tre loghi diversi. Essi sono stati registrati tutti da Huawei, ma pare che uno sia rivolto direttamente ad HarmonyOS, mentre gli altri due andrebbero invece verso HongmengOS, dato che soprattutto il terzo logo implica anche i caratteri cinesi del nome del sistema operativo. Molto probabilmente, il colosso cinese è intenzionato a differenziare la distribuzione dello stesso, sebbene potrebbe lasciare un logo simile tra Cina ed Occidente, nel caso si valutassero le prime due opzioni.

A parte queste differenze però, pare proprio che il sistema operativo di Huawei avrà nei nomi e nei loghi l'unica divisione in merito, in quanto le funzioni saranno esattamente le stesse sia sui PC, sia sugli orologi e sia sulle automobili. E voi preferite di più li logo di HarmonyOS o uno dei due di HongmengOS? Fatecelo sapere nei commenti.

