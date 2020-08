Ormai ci siamo quasi, il sistema operativo per PC di Huawei, HarmonyOS 2.0, è pronto a fare il suo debutto. Infatti, il brand ha lanciato poche ore fa alcuni indizi in merito ad esso, definendo anche la data di presentazione, che verrà ospitata nella HDC, cioè la Huawei Develeper Conference.

Aggiornamento 25/08: sebbene si conoscesse già la data dell'edizione 2020 dell'HDC, non avevamo ancora la conferma della presentazione dei prodotti con HarmonyOS 2.0, ma in queste ore Huawei ne ha fissato la data. Trovate tutto a fine articolo.

Huawei: i primi indizi su HarmonyOS 2.0 alla HDC 2020 attraverso gli shortcut per PC

A dare la spinta alle speculazioni sull'arrivo del nuovo sistema operativo HarmonyOS 2.0 è proprio la stessa Huawei, che su Weibo ha postato due immagini sicuramente molto eloquenti. Infatti, la prima riporta lo shortcut per PC Ctrl+F, che si usa per cercare qualcosa in una pagina web (infatti viene risaltato il carattere cinese di “cercare“). Mentre nella seconda, viene riportato Ctrl+Shift+N, che è traducibile nell'apertura di una nuova scheda (qui invece viene messo in risalto il carattere cinese di “nuovo“).

Sotto a questi shortcut però, c'è anche il logo del Huawei Developer Conference 2020, che si terrà dal 10 al 12 di settembre 2020 dove verrà presentato quindi, senza ombra di dubbio, la nuova versione di HongMengOS, nome cinese di Harmony, come già si vociferava da tempo . Tra l'altro sotto di esso c'è un QRCode che permetterà alla stampa cinese da oggi, 3 agosto 2020, di preservarsi un posto all'evento.

HarmonyOS 2.0: ecco dove sarà lanciato il 10 settembre | Aggiornamento 25/08

Nonostante conoscessimo già la data di presentazione di HarmonyOS 2.0, fissata come scritto sopra il 9 e 10 settembre 2020 per il HDC 2020, non sapevamo la data precisa di lancio dei prodotti con tale sistema operativo. Huawei però, ha sciolto tutte le riserve ed ha annunciato che proprio il 10 settembre arriveranno un notebook, uno smartwatch ed una smartband con il suo software proprietario. Chiaramente, questo non fa che aumentare la curiosità intorno a dei dispositivi che saranno sicuramente molto interessanti sotto ogni punto di vista.

