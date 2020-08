Huawei: HarmonyOS sarà determinante per l’ecosistema IoT

A praticamente poco più di un mese dalla presentazione del nuovo sistema operativo HarmonyOS 2.0, Huawei nella figura del Presidente del Consumer Business Wang Chenglu, ha spiegato come l'ecosistema IoT sarà fortemente spinto dal loro sistema di punta e quali saranno gli obiettivi da raggiungere.

Huawei: per Wang Chenglu HarmonyOS 2.0 sarà il perfetto anello di giunzione per l'ecosistema IoT

Partendo dal presupposto che Huawei crede fortemente in un ecosistema IoT totalmente interconnesso, HarmonyOS 2.0 sarà sicuramente il motore di questo importante quanto ambizioso progetto, che però sta prendendo sempre più piede. Ed il brand ha spiegato il suo punto di vista in merito, attraverso le parole del Presidente della sezione Consumer Business Software Wang Chenglu: “Stiamo lavorando affinché i dispositivi Internet of Things siano totalmente interconnessi, comunicanti e integrati tra loro in modo conveniente. Una mancanza di metodi coerenti e soprattutto di un'esperienza utente fluida può ostacolare lo sviluppo dell'IoT. Ecco perché crediamo fortemente in HarmonyOS“.

Inoltre, aggiunge che sarà proprio l'obiettivo di Huawei e di HarmonyOS supportare quanti più dispositivi possibile, che vadano dall'automotive, ai wearable, ai PC Desktop e Notebook ed anche ai robot che sfruttano l'AI. Infine, il dialogo tra il sistema operativo principale e gli altri sistemi software come la EMUI saranno il collante al fine di raggiungere al più presto il risultato di un ecosistema del brand completamente interconnesso.

Non ci resta quindi che attendere l'uscita della nuova versione del sistema operativo di Huawei, HarmonyOS 2.0, per conoscere tutte le potenzialità di un software destinato ad importanti traguardi nel corso dei prossimi anni, almeno sulla carta.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu