Huawei lancia GameCenter, il suo primo gaming hub ufficiale

I possessori di dispositivi Android avranno utilizzato, almeno una volta, il servizio Google Play Giochi, la piattaforma che permette di monitorare la propria esperienza di gioco per mobile. Ebbene, da oggi anche Huawei ha il suo gaming hub, chiamato semplicemente GameCenter, che donerà un'esperienza molto simile agli utenti di smartphone e tablet con HMS.

Huawei: il GameCenter proietterà gli utenti HMS in una nuova dimensione di gaming mobile

Quali sono quindi le caratteristiche del nuovo gaming hub del brand cinese? Huawei GameCenter offre la possibilità agli utenti HMS di ottenere contenuti di gioco esclusivi. Infatti, sarà possibile essere tra i primi a conoscere le nuove uscite e soprattutto provarle, come ad esempio Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC e tanti altri ancora. Ovviamente, è possibile inoltre scaricare i giochi più conosciuti, come Asphalt 9: Legends e Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac. In più, è possibile ottenere regali ed offerte esclusive sui giochi selezionati.

Inoltre, gli sviluppatori, oltre 1.6 milioni attualmente in HMS, potranno rendere più accattivante GameCenter con tante novità, attraverso vari servizi a loro dedicati come quello di valutazione professionale gratuita, supporto tecnico per migliorare l'integrazione HMS Core, accesso all'esclusivo programma “Shining Star” o Yaoxing Pilot Program ed ottenere vantaggiose percentuali sui ricavi. Nel prossimo aggiornamento infine arriverà anche uno spazio dedicato alla community di gioco Huawei.

Per festeggiare l'arrivo di GameCenter, Huawei ha organizzato una speciale campagna chiamata AppGallery Cash-back – Play&Win Huawei Points, che permetterà di ottenere gli utili Huawei Point, che servono per l'acquisto di servizi proprietari come Cloud, Video e Temi. Ma come ottenerli? Semplicemente effettuando un acquisto su AppGallery (principalmente giochi) per ottenere il 25% della spesa in valuta degli speciali punti del brand. La campagna sarà valida al 1 al 31 agosto 2020, trovate tutto al seguente link.

