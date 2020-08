Huawei FreeLace Pro in arrivo: migliore autonomia e riduzione del rumore | Leak

Da qualche tempo il mercato delle cuffie true wireless si è saturato. Sebbene ci siano ancora ampi margini di miglioramento in tale settore, tutte le aziende principali hanno già lanciato le proprie proposte. Allo stato attuale, dunque, molti brand stanno solo tentando di migliorare ulteriormente l'esperienza con tali auricolari, apportando qualche novità a livello software. Non vuol dire, però, che non ci sia spazio per nuovi prodotti, tanto che Huawei ha deciso di lanciare molto probabilmente le nuove FreeLace Pro a breve. Verranno lanciate il 19 agosto, insieme a MateBook X?

FreeLace Pro, con porta USB-C e certificazione IPX5

Qui in Italia abbiamo avuto modo di vedere, lo scorso anno, le FreeLace, un paio di cuffie auricolari pensate più che altro per gli sportivi. Con l'avvento delle TWS, infatti, questi auricolari sono stati leggermente soppiantati. Da qualche ora, però, si comincia a parlare più insistentemente di un altro modello, ovvero le Huawei FreeLace Pro che dovrebbero garantire innanzitutto un'autonomia migliore. Secondo le ultime informazioni a riguardo, pare che 5 minuti di ricarica permettano di godere dell'ascolto di musica continuo per 4 ore.

A livello di design non dovrebbe cambiare molto, dato che il concetto di queste cuffie dovrebbe rimanere tale. Come le precedenti, quindi, molto probabilmente saranno dotate ancora di un design in-ear, con certificazione IPX5. In questo caso, poi, dovrebbe essere presente anche un sistema di riduzione del rumore ambientale di cui ancora, però, non ne conosciamo i dettagli. Questo prodotto, in ogni caso, potrebbe essere presentato il 19 agosto, proprio in occasione del lancio di MateBook X. Non resta, quindi, che attendere ancora qualche giorno per saperne di più.

