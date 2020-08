Huawei FreeLace Pro ufficiali: riduzione del rumore ad alto livello

Huawei, oltre ad investire molto su notebook e smartphone, ha puntato molto negli ultimi anni anche nell'audio. Le FreeBuds 3 sono state tra le più apprezzate dell'anno e probabilmente anche gli auricolari Bluetooth FreeLace Pro potrebbero far colpo grazie all'avanzato sistema di riduzione del rumore.

Huawei FreeLace Pro: doppia riduzione del rumore attiva e trasmissione del suono ambientale

Guardando al design di questi nuovi auricolari Bluetooth, ci accorgiamo che i nuovi Huawei FreeLace Pro si distaccano completamente dalle precedenti, prendendo un form factor più moderno ed ergonomico. Ma sono le sue feature a far gola, nonostante non siano TWS: il sistema di riduzione del rumore è doppio ed attivo, con una profondità media di riduzione di 25 dB, con un picco massimo di 40 dB. Inoltre, tale sistema è il primo ad ottenere la certificazione di livello A per la riduzione del rumore Bluetooth in Cina.

Oltre a questo, i Huawei FreeLace Pro hanno un'interessante modalità di trasmissione del suono ambientale, che lo attiva con un solo tocco. I driver degli auricolari Bluetooth Huawei utilizzano una bobina dinamica da 14 mm, per alti morbidi e bassi potenti. La riduzione del rumore del microfono è tripla, con funzione adattiva. Essi inoltre si ricaricano tramite carica rapida USB-C, e così come i predecessori anche tramite smartphone. Quanto alla riproduzione, con una carica da 5 minuti è possibile ascoltare musica per 5 ore, mentre con carica totale potete riprodurre audio per tutta la giornata.

I nuovi auricolari Bluetooth Huawei FreeLace Pro arrivano in Cina e saranno commercializzati dal 4 settembre 2020 ad un prezzo di 599 yuan, circa 72€ al cambio. Un prezzo abbastanza a fuoco per la categoria in cui si collocano. Non è affatto escluso che possano arrivare anche in Italia come le precedenti.

