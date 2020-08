Se c'è una seria e concreta alternativa per Apple Airpods, soprattutto per Android, questa è rappresentata dalle Huawei Freebuds 3. Le TWS del colosso cinese sono tra le migliori soprattutto nella soppressione del rumore in chiamata, come riportato qui nella recensione. Ebbene, gli auricolari top gamma del brand hanno ricevuto un aggiornamento che ottimizza più in generale la stabilità e la compatibilità, migliorandoli ulteriormente.

Huawei Freebuds 3: l'aggiornamento stabilità Bluetooth, compatibilità di sistema e la qualità di riproduzione

Andando a vedere il changelog della build d'aggiornamento 1.9.0.566, troviamo importanti migliorie in merito alle Huawei Freebuds 3. In primis, è stata migliorata la stabilità di connessione Bluetooth ai vari dispositivi. In più, accresciuta l'ottimizzazione alla compatibilità del sistema. Infine, a livello prestazionale migliorata la qualità della riproduzione e aumentata la risposta di rilevamento dell'avvenuto indosso delle cuffie.

Come aggiornare le Freebuds 3?

Ma come aggiornare quindi le Huawei Freebuds 3? Prima di tutto, collegarsi all'applicazione AI Life, poi assicurarsi che gli auricolari siano collegate allo smartphone e che essi siano riposti nel case, lasciando il coperchio di quest'ultimo aperto. Alla fine, selezionare la scheda corrispondente agli auricolari, cliccare su Verifica Aggiornamenti e se è disponibile, cliccare su AGGIORNA. Una volta ultimato l'aggiornamento, chiudere la custodia e attendere 10 minuti. La carica sia degli auricolari, sia del case dev'essere di almeno il 30%.

L'aggiornamento per le Huawei Freebuds 3 è attualmente in roll out anche in Italia, nel caso non fosse ancora disponibile, controllare nelle prossime ore.

