Huawei Enjoy 20 Plus svelato nei render: vi ricorda qualcosa?

Non molto tempo fa è avvenuto il lancio ufficiale di Huawei Enjoy 20 Pro, a cui adesso sta per seguire un modello affine: Huawei Enjoy 20 Plus. La nomenclatura ci fa capire che i due saranno dispositivi della stessa famiglia, per quanto adotteranno soluzioni stilistiche non propriamente simili. Sia sul fronte che sul retro, con scelte visive che li piazzano in due categorie ben differenti.

I render di Huawei Enjoy 20 Plus svelano un look simil Mate 30 Pro

Come potete intuire dai render ufficiosi comparsi in rete, Huawei Enjoy 20 Plus farà parte della famiglia di smartphone dotati di pop-up camera. Una categoria che è stata progressivamente soppiantata dagli schermi forati ma che continua a prendere vita in maniera occasionale. Nonostante le parti in movimento non piacciano a molti, ciò permette al telefono di offrire un design full screen senza alcun ingombro. Nella fattispecie, dovrebbe trattarsi di uno schermo da 6,63″ Full HD+ con tecnologia LCD e sensore ID posto lateralmente. E sempre sul lato possiamo vedere anche la presenza della porta USB Type-C, così come dell'ingresso mini-jack.

L'altro aspetto interessante di Huawei Enjoy 20 Plus è il posteriore, dove è in bella vista il comparto fotografico. Il modulo circolare non può non riportare alla mente Huawei Mate 30, da cui vengono riprese le forme rotonde. Qua i sensori in gioco non sono quattro bensì tre, da 48+8+2 MP con grandangolare e sensore dedicato alla profondità. Sappiamo anche che al suo interno ci sarà una batteria da 4.200 mAh con SuperCharge a 40W, in uno spessore di 8,95 mm ed un peso di 197 g. Secondo i rumors, potrebbe trattarsi del primo smartphone Huawei a dotarsi del MediaTek Dimensity 720.

