Huawei conferma il ritorno nella EMUI 11 di una funzione del passato

Ci sono già varie voci su come sarà la EMUI 11, la futura edizione dell'interfaccia proprietaria che Huawei potrebbe far debuttare con la serie Mate 40. La notizia odierna non è considerabile una vera e propria novità, ma siamo sicuri che è un qualcosa che farà piacere a molti. Con l'avvento della futura UI proprietaria rivedremo una feature ormai scomparsa che ma in molti rimpiangono: la radio FM.

Con le versioni EMUI 8 e 9, la Radio FM era disponibile su pressoché qualsiasi modello targato Huawei ed Honor, così come gli altri produttori di smartphone. C'era una volta un'”epoca” in cui gli smartphone erano provvisti di ingresso mini-jack, caratteristica che permetteva di sfruttare il cavo delle cuffie come antenna per la ricezione delle radio analogiche. Il foro per le cuffie è stato progressivamente abbandonato dai produttori, Huawei e Honor comprese, specialmente nella fascia alta.

LEGGI ANCHE:

Huawei: i nuovi geni del tech hanno ricevuto stipendi da capogiro

La EMUI 11 farà contenti i più “nostalgici”, riportando la radio sugli smartphone Huawei e Honor

Resistono ancora i dispositivi mid-range ed entry-level, ma è possibile che nel futuro nemmeno troppo remoto abbandoni anch'essi. Certo è che con servizi come Spotify e YouTube Music l'esigenza di ascoltare le radio sta venendo sempre meno, pertanto non sorprende che nella EMUI 10 e 10.1 sia stata tolta la Radio FM. Come indicato sul sito ufficiale, “non è una funzione comunemente utilizzata e quindi huawei ha deciso di non includerla“, suggerendo di affidarsi alle radio online per compensare l'assenza.

Questa modifica ha lasciato con l'amaro in bocca tutti i possessori di smartphone Huawei/Honor che, dopo aver aggiornato alla EMUI 10, si sono visti tolta la radio. Per questo, in seguito alle lamentele ricevuto, l'azienda ha deciso di tornare sui suoi passi ed annunciarne il ritorno nella EMUI 11.

“Qualcuno usa la funzione radio fornita con il telefono? Molti utenti si sono lamentati del fatto che molti modelli di Huawei non supportano la funzione radio. Di recente, questa app è stata aggiunta all'app di test pubblico Huawei. Come previsto, la funzione desiderata sta per tornare e Huawei EMUI 11 tornerà ad avere questa funzione. Non vedete l'ora?“

Il lato negativo della medaglia è che non tutti gli smartphone si aggiorneranno alla EMUI 11, specialmente i mid-range dotati di ingresso mini-jack.

Se foste curiosi di scoprire quali saranno le novità della EMUI 11, vi rimandiamo all'articolo dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu