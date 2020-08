Huawei migliorerà l’e-commerce in live streaming grazie alla sua tecnologia

L'e-commerce in live streaming è un processo sempre più assodato nel nostro immaginario attuale e Huawei, sempre in prima linea per le soluzioni di interconnessione dei prodotti, ha lanciato la sua nuova tecnologia mirata proprio a migliorare tale servizio per i retailer.

Huawei: la sua tecnologia al servizio degli sviluppatori dell'e-commerce in live streaming

Cosa va a migliorare quindi Huawei con la sua tecnologia? Sostanzialmente, va ad incentivare lo sviluppo di piattaforme di e-commerce live streaming, modalità di retail sempre più presente nella nostra società, specie nell'ultimo periodo. Infatti, i numeri parlano chiaro: sono 3.49 trilioni di dollari i ricavi nel solo 2019 e quindi chi meglio del colosso cinese può comprendere come migliorare l'esperienza utente del settore?

A spiegare questa nuova opportunità è Pier Giorgio Furcas, General Manager di Huawei Italia: “Ribadiamo il nostro impegno per mettere le nostre più avanzate tecnologie a servizio di tutti, dai consumatori alle aziende o imprese che possono trarne benefici per i loro business. In Huawei stiamo lavorando senza sosta per costruire un ecosistema di prodotti e servizi sempre più ricco la cui forza passa soprattutto dal lavoro sinergico e dallo scambio mutuale con tutti i nostri partner“.

Ma come agirà Huawei al fine di implementare queste nuove tecnologie? Un esempio è il kit di virtualizzazione dei suoi dispositivi che permette di passare facilmente da una telecamera all'altra, con un semplice clic sul telefono. In questo modo l'host può far visualizzare i prodotti durante la diretta da diverse angolazioni, coinvolgendo di più il pubblico. Inoltre, la soluzione proposta dal colosso cinese ha integrato il framework HMS HiAI, per una resa degli stessi prodotti più naturale ed intuitiva.

Come potranno quindi gli sviluppatori avere accesso a quanto offre Huawei in merito all'e-commerce in live streaming? Attraverso il “Pilot Collaboration Program“, che finanzierà inoltre cinque partner globali grazie anche all'utilizzo delle soluzioni HMS Core.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu