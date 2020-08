Huawei brevetta un modo per eliminare la selfie camera

Nonostante il ban USA la stia mettendo a dura prova, Huawei continua a pensare a come migliorare il mondo degli smartphone. Dopo averlo fatto pensando ad un sensore ID a tutto schermo, lo fa con un nuovo brevetto depositato presso l'ente cinese CNIPA. Le immagini parlano chiaro: Huawei ha ideato uno smartphone privo di selfie camera, la cui assenza è compensata dall'integrazione di un second display.

Il display secondario nei brevetti di Huawei è pensata per non aver bisogno della selfie camera

Il dispositivo ideato da Huawei è proposto in più forme, dandoci modo di capire in che modi potrebbe essere implementato questo second display. Il punto è sempre lo stesso: apporre il display in prossimità della fotocamera, in modo che possa essere utilizzato come viewfinder. Così facendo, il comparto fotografico principale potrebbe essere utilizzato per realizzare gli autoscatti, eliminando la necessità di avere una selfie camera. Inoltre, questo mini schermo può essere utilizzato anche come Always-On Display, oltre ad informarci dell'arrivo delle notifiche.

In precedenza avevamo visto un brevetto di questo tipo, per quanto il display posteriore prendesse tutta un'altra piega, rivoluzionando il concetto di touch screen. Il primo ad approcciare un display del genere, invece, è stato il fu Meizu PRO 7, per quanto non sia riuscito a fare breccia nelle vendite.

