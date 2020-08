Negli ultimi due anni Huawei ha accelerato il processo di sviluppo per molte tecnologie che si spostano dal settore dell'elettronica di consumo. Ed in effetti, i vari brevetti dimostrano come intenda investire in soluzioni sempre più avveniristiche come la robotica, specie nei metodi di controllo da remoto.

Huawei: ecco i contenuti del brevetto sui robot

Il brevetto di Huawei pubblicato il 18 agosto 2020 era stato richiesto in Cina già dal mese di maggio, ma cosa ha brevettato? Molto semplicemente, si tratta di metodi di controllo delle entità robot, come ottenere il posizionamento di un oggetto preso ad obiettivo, la rotazione del robot stesso e lo spostamento verso gli altri obiettivi.

Più specificamente, i futuri robot di Huawei quando si sposteranno, mostreranno dinamicamente informazioni sui loro display. Inoltre, essi avranno un tempo di risposta molto breve, dei movimenti fluidi ed un buon tracciamento.

Non sappiamo se e quando Huawei lancerà, nel prossimo futuro, prodotti nel settore robot. Potrebbe anche essere un brevetto per qualcosa di interno, nulla è escluso. Del resto, essendo tale, il brevetto non è sinonimo di uscita sul mercato.

