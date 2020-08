Quando credevamo che potesse avere un qualche limite ai settori in cui si interessa, ci rendiamo conto ogni volta che Huawei è sempre di più: infatti, ha appena annunciato l'approvazione di due brevetti per la guida autonoma e la gestione delle smart car.

Huawei: ecco come si evolve la guida autonoma e lo smart car nei suoi brevetti

Cosa rivelano quindi i brevetti di Huawei su guida autonoma e smart car? Secondo quanto riporta l'abstract del primo brevetto, l'automobile imposterà i parametri di guida in merito a quanto raccoglie dall'ambiente esterno e la posizione di partenza, calcolando poi tutte le dinamiche del percorso, in modo da aumentare la sicurezza della guida automatica. Mentre il brevetto sulla smart car, dovrebbe portare ad una tecnologia che permetta di stabilizzare l'auto in base alle condizioni meteo o anche riconoscere i segnali stradali grazie ad un avanzato sistema di intelligenza artificiale, che renderà la guida un'esperienza sempre migliore.

Insomma, Huawei vuole diventare sempre più il cuore di tutto ciò che è integrato nella tecnologia, ormai l'obiettivo dichiarato è essere leader nel settore IoT, dove sta lanciando sempre più piattaforme e servizi votati a migliorare l'interconnessione tra le cose, per un futuro più smart possibile. Non è escluso però, che possa avanzare l'idea di un'auto elettrica con inclusi tutti questi servizi e possibilmente HarmonyOS.

