Huawei AX3 ufficiale in Italia: ecco il router Wi-Fi 6 Plus

La connettività Wi-Fi è diventata sicuramente qualcosa che fa parte di noi, volenti o nolenti. Quasi tutte le operazioni si svolgono wireless e soprattutto in casa ed in ufficio si necessita di un router potente e dalla connessione stabile. Huawei ha adesso la soluzione ideale con il suo nuovo AX3 dotato di Wi-Fi 6 Plus e chipset Gigahome Quad-Core, che arriva da oggi anche in Italia.

Huawei AX3: tutto sul nuovo potente router Wi-Fi 6 Plus

Presentato in patria a fine febbraio, Huawei AX3 è un router Wi-Fi dalle specifiche tecniche di tutto rispetto. Anzitutto, la tecnologia Wi-Fi 6 Plus, che permette una connessione di alto livello senza interruzioni, oltre che raddoppiata. Tutto questo grazie anche al chipet Gigahome Quad-Core da 1.4 GHz, che permette una permeabilità delle mura sempre più ampia. Le quattro antenne portano ad un 1 Gbps la velocità sia nella porta Ethernet WAN che nelle 3 porte LAN, mentre le due bande simultanee garantiscono fino a 2976 Mbps tra 2.4 e i 5 GHz.

Anche a livello software il router Wi-Fi 6 Plus Huawei AX3 è un prodotto di qualità, grazie all'applicazione Huawei AI Life è possibile settare le tre modalità di connessione wireless Stand-by, Standard e Ultra Veloce. Inoltre, supporta totalmente il Huawei Share, rendendo più stabile il trasferimento file da smartphone a notebook.

Queste la parole soddisfatte in merito al router di Pier Giorgio Furcas: “In Huawei stiamo lavorando ininterrottamente per mettere la nostra esperienza al servizio di aziende e clienti di tutto il mondo e permettere a tutto il settore di trarre vantaggio dalle innovazioni e dalle tecnologie messe a punto grazie ai nostri investimenti nella ricerca di soluzioni innovative sempre più all’avanguardia. La serie di router HUAWEI WiFi AX3 è un ulteriore tassello che rende ancora più concreta la nostra strategia 1+8+N, con l’obiettivo di garantire una connettività senza soluzione di continuità per tutti gli utenti Huawei“.

Huawei AX3 ufficiale in Italia – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costa il nuovo router Wi-Fi 6 Plus del brand? Huawei AX3 arriva in Italia da oggi, 26 agosto 2020 ad un prezzo di lancio di 99.90€ nei maggiori store d'elettronica online ed offline.

