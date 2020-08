Il 2020, nel bene o nel male, pare essere l'anno di Huawei. Il colosso cinese negli ultimi mesi ha intensificato gli sforzi sia sui prodotti software basati sugli HMS, sia sull'ecosistema di prodotti, sempre di più e sempre più utili. A certificare il buon lavoro fatto inoltre, ci pensa l'annuale rassegna Red Dot Design Award, che premia il design in tantissimi settori, che si parli di prodotti o appunto di applicazioni. Quest'anno, i premi raccolti dal brand sono ben 8, in cui spicca quello per Huawei Assistant.

Huawei: il Red Dot Design 2020 premia Assistant e tante altre esperienze smart

Per Huawei, un così importante risultato al Red Dot Design 2020 è un incentivo a migliorarsi sempre di più e soprattutto la vittoria di Huawei Assistant Today è sicuramente un risultato che rende orgoglioso il brand, che dichiara: “Questo premio è una testimonianza degli sforzi di Huawei nell'innovazione continua per fornire un'esperienza di consumo intelligente. Il marchio è stato tra i pochi eletti a vincere quest'anno, tra le migliaia di partecipanti al concorso che erano in lizza per questo venerato sigillo internazionale di eccezionale qualità del design”.

Ma quali sono gli elementi che hanno convinto i giudici del Red Dot a premiare Huawei Assistant Today? Senza dubbio, la progettazione con cui è concepito, vista la facilità di accesso alle varie funzioni semplicemente utilizzando l'assistente smart. Esso infatti impara le preferenze degli utenti al fine di offrire consigli per un'esperienza utente complessiva sempre più intuitiva e ottimizzata.

Oltre a Huawei Assistant Today, il brand ha vinto i Red Dot Design Awards 2020 per IdeaHub Interactive Design, il router NetEco 6000, Cloud Meeting, HoloSens Store, la piattaforma di percezione intelligente Sense The Traffic, Smart Flow Management e Data Center Autonomous Driving Network Solution.

