Sono ormai mesi che Huawei sta aggiornando i suoi dispositivi al fine di portare la propria alternativa di applicazioni smart ai servizi Google come Chrome, Maps o Assistant. Infatti, in molti dispositivi sono già arrivate o sono presenti nativamente servizi come Huawei Assistant, Petal Search ed il Browser proprietario, che mese dopo mese ricevono importanti novità al fine di migliorare l'esperienza d'uso.

Huawei: le applicazioni proprietarie possono sostituire davvero le Google Apps?

Il processo di miglioramento dell'esperienza utente per Huawei è diventato un tema centrale, visto che comunque nel corso degli anni è diventata una sorta di dipendenza il rapporto di molti utenti verso le applicazioni Google. Ebbene, l'implementazione continua di applicazioni come Huawei Assistant, Petal Search, Browser e Smart Charge pare sia mirata proprio ad arrivare a farne a meno. Ad esempio, su Assistant ora è possibile fornire promemoria intelligenti, notizie personalizzate e personalizzazione dei contenuti. Per il Browser invece si punta sulla sicurezza e l'accessibilità. Quanto a Smart Charge, preserva la salute della batteria in base alla routine di ricarica e può rallentare il raggiungimento del 100% ove non fosse necessario. Infine, Petal Search ha un widget che offre la possibilità di trovare l'app alternativa senza passare per il motore di ricerca direttamente.

In più, tante applicazioni di mappe stanno arrivano su AppGallery, ma Huawei deve coordinarsi con i servizi video locali. Certo, superare i servizi Google è davvero un'impresa ardua, ma il colosso cinese è disposto a lottare al fine di rendere finalmente i HMS un prodotto completamente fruibile.

