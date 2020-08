Uno dei partner principali della Xiaomi Echological Chain, Huami, nell'ultimo periodo ha fatto registrare un'ulteriore crescita nel fatturato nel secondo trimestre del 2020, anche superiore a quanto di buono fatto nel Q1 dello stesso anno.

Huami: ecco tutti i numeri del Q2 2020

Andando a sciorinare tutte le cifre del rapporto di IMS per Huami per il secondo trimestre 2020, notiamo che la crescita, nonostante la pandemia, è evidente ed infatti il fatturato è salito a 1.137 miliardi di yuan, circa 161 milioni di dollari, che va a migliorare i 153.7 milioni del primo trimestre dell'anno. Quanto all'utile, si è registrato un incremento che li porta ora a 1.5 milioni di euro. Sebbene siano positivi, non sono ancora ai livelli del 2019, ma la causa è sicuramente la battuta d'arresto globale.

A celebrare l'ottimo momento di Huami ci pensa il CEO Wang Chang, che dichiara: “Sono orgoglioso dei nostri team e dei nostri marchi che hanno generato una crescita dei ricavi del 9.5% nel secondo trimestre, nonostante le sfide che stiamo affrontando tutti“. Secondo l'azienda inoltre, i nuovi prodotti in arrivo porteranno a risultati sempre migliori, in quanto la situazione generale sta migliorando sempre più. Non ci resta quindi che attendere i risultati del Q3, che saranno condizionati dai prossimi Amazfit.

