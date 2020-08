Honor Watch GS Pro, MagicBook e tablet: tutte le novità ad IFA 2020

Honor sarà una delle aziende che terrà un evento di lancio in quel di IFA 2020. La prossima edizione della kermesse berlinese sarà più modesta, data la situazione Covid-19 che aleggia in Europa e nel mondo. Oltre a Realme, anche il sub-brand di Huawei sta preparando le varie novità che vedremo alla fiera, più precisamente il 4 settembre: vediamo quali dispositivi saranno presentati.

LEGGI ANCHE:

Recensione Honor 9A: il device con HMS più economico

Honor prepara diverse novità per l'evento ad IFA 2020 di Berlino

Lo slogan “expand your smart life” ci fa capire che l'intenzione di Honor sia quella di lanciare un discreto numero di prodotti. In uno degli ultimi teaser ufficiali vediamo raffigurato Honor Watch GS Pro, il nuovo smartwatch della casa asiatica. Così come il precedente Honor Magic Watch, anche il nuovo modello sarà dotato di un quadrante circolare. I primi indizi parlano di uno smartwatch destinato ad un pubblico giovanile, sportivo e che vive molto all'aria aperta.

Proseguendo, l'altro teaser annuncia l'arrivo dei “nuovi” tablet Honor Pad 6 e Pad X6, già presentati in precedenza in Cina. Ma non solo: ad IFA 2020 ci saranno anche nuovi modelli della linea Honor MagicBook dotati di configurazione AMD Ryzen 5 4000. Secondo quanto affermato in precedenza, alla fiera ci saranno anche novità per smartband, smartphone e router.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu