Un brand che punta molto forte sul rapporto qualità/prezzo è di certo Honor, che negli ultimi tempi sta provando ad abbassare la fascia di prezzo degli smartphone 5G presentando dispositivi completi ed economici, come il mid-range X10, e ora anche un altro che si preannuncia ancora più entry-level, secondo le specifiche del TENAA.

Honor, il nuovo entry-level 5G avrà una batteria capiente e display solo HD+

Andando a spulciare le certificazioni del TENAA, il nuovo Honor con nome in codice NZA-AN00/TN00 avrà delle specifiche da vero e proprio smartphone entry-level, seppur 5G. Al momento non si conosce il nome della CPU, ma è probabile che sia il MediaTek Dimensity 720, visto che la frequenza di clock è fino a 2.0 GHz. Quanto alle memorie, la RAM sarà da 4/6 GB mentre lo storage da 64/128 GB espandibile fino a 512 GB. Per il display, ci si dovrà accontentare di un pannello da 6.6″ TFT LCD HD+ (1600 x 720 pixel) con drop notch. La tripla camera sarà invece da 13 + 5 + 2 MP e sensore frontale da 8 MP.

Il nuovo smartphone entry-level 5G di Honor sarà inoltre basato su Android 10, jack da 3.5 mm, sensore d'impronte laterale e batteria molto ampia da 5000 mAh. Altra piccola pecca la ripresa video solo il 1080p. Quanto al prezzo, potrebbe essere addirittura più basso di quello del Realme V5, che a questo punto ne diventa diretto rivale.

