La serie MagicBook di Honor è sicuramente tra le più vantaggiose per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Se già la versione da 14″ ha fatto la sua bella figura unendo uno splendido design, ottime caratteristiche ed un prezzo competitivo, la nuova versione da 15″ allarga in Italia una gamma pensata sia per la portabilità che la produttività grazie al display FullView ancora più ampio.

Honor MagicBook 15: tutto su design, specifiche e prezzo del nuovo notebook

Design e specifiche

Se guardiamo al design del nuovo Honor MagicBook 15, ci rendiamo conto che realmente molto simile alla sua versione da 14″: leggero, sottile e rifinito finemente grazie agli ormai iconici inserti blu tagliati al diamante. Passando poi alle specifiche, il MagicBook 15 anche qui mantiene le stesse caratteristiche, tutto sommato soddisfacenti, del fratello minore. Infatti, se non per il display FullView da 15.6″ che mantiene comunque la risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), sottoscocca resta la convincente CPU AMD Ryzen 5-3500U con GPU Radeon Vega 8. Per le memorie invece, troviamo sempre 8 GB di RAM DDR4 ed un'unità SSD PCIe NVMe da 256 GB.

Andando alla batteria, troviamo un modulo da 56Wh, che dovrebbe garantire 10 ore di autonomia. Infatti, a carica completa sono queste le ore per la produttività d'ufficio, mentre sono 9.5 ore per la riproduzione video locale fino al 1080p e 9.4 per la navigazione continua sul web. Inoltre, il caricabatterie da 160 grammi è pensato proprio per gli spostamenti. Comoda inoltre per la privacy anche la webcam HD 720p a scomparsa tra i tasti.

Il sistema operativo presente è Windows 10 Home, mentre per le feature software proprietarie troviamo Honor Magic-Link 2.0 che permette la modalità multischermo che visualizza lo schermo dello smartphone Honor sul display del MagicBook 15.

MagicBook 15 ufficiale in Italia – Prezzo e disponibilità

Quanto costa il nuovo laptop del brand cinese? Honor MagicBook 15 sarà in vendita in Italia dal 13 agosto 2020 allo stesso prezzo del MagicBook 14″, cioè 599.90€ che fino al 26 agosto include il bundle insieme a MagicWatch ed il nuovo Router 3. Ma Honor vi permette di risparmiare 50€ grazie al coupon sconto direttamente dal sito ufficiale, quindi lo pagherete 549.90€ in bundle con il Mouse più un prodotto a scelta tra il router sopracitato, le cuffie Bluetooth Sports Earphone o il comodo zaino Super Backpack. A voi la scelta.

