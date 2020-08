Uno dei brand più attivi nel mercato notebook medio gamma nell'ultimo periodo è senza dubbio Honor. Se in Italia è arrivata la versione MagicBook 15 ad un prezzo effettivamente interessante, in Cina arriva la ri-edizione della versione da 14″ chiamata SE, che al lancio avrà un costo invitantissimo sotto i 400€, considerando le specifiche.

Honor MagicBook 14 SE: Ryzen 5 serie 3000 e 8 GB di RAM ad un prezzo top

Design e Specifiche

Andando a dare uno sguardo al design del nuovo notebook, l'Honor MagicBook 14 SE è pressoché identico ai fratelli maggiori usciti un po' di tempo fa. Anche le specifiche hardware effettivamente sono praticamente le stesse, come la CPU AMD Ryzen 5-3500U, la GPU Radeon RX Vega 8 ed un chip con architettura Zen+. Per le memorie, troviamo 8 GB di RAM DDR4 Dual-Channel ed una SSD da 256 GB PCIe NVMe. La batteria è poi uno dei punti di forza del laptop, dato che i suoi 56 Wh garantiscono un'autonomia di 10 ore. In più, supporta la ricarica rapida che carica il 46% in 30 minuti.

Altra interessante feature dell'Honor MagicBook 14 SE è l'ottima dissipazione del calore che è impostata con design a forma di S. Le pale della ventola sono aumentate del 49% e sono ad alta densità, aumentando la dissipazione del 38%.

MagicBook 14 SE – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costa il nuovo notebook del brand cinese? In Cina, il nuovo Honor MagicBook 14 SE è proposto all'interessante prezzo di lancio per la data di uscita del 15 agosto 2020 di 2999 yuan, circa 367€, con un costo di listino che si assesterà sui 3299 yuan, 403€ al cambio. Difficile vederne una versione occidentale, visto che è identico al MagicBook 14 arrivato anche in Italia.

