Ormai ci siamo, Honor sta per approcciare definitivamente ai notebook da gaming. Dopo i primi rumor in merito all'arrivo della nuova macchina da gioco del brand cinese, spinto anche dallo stesso CEO George Zhao, sappiamo da poche ore che il nome della line up di prodotti sarà Hunter, di cui è stato svelato anche il logo.

Honor Hunter: questo è il nome del primo notebook da gaming del brand, svelato anche il logo

Un accenno al fatto che il notebook da gaming di Honor potesse chiamarsi Hunter arrivava da alcuni sketch dove era rappresentata la scocca e dove venivano presentate alcune caratteristiche interessanti. Ora, è lo stesso brand a confermare che avrà tale nome e ne ha presentato anche il logo (che potete ammirare completo nell'immagine di copertina). Esso richiama effettivamente l'anima futuristica che contraddistingue i prodotti pensati per giocare da PC.

La H è ovviamente un richiamo sia al brand stesso, sia alla gamma Hunter, che secondo il poster ufficiale arriverà molto presto. Quanto alle specifiche di Honor Hunter, non c'è ancora molto, se non che sarà molto sottile rispetto allo standard e che avrà un raffreddamento molto particolare. La compagnia, in ogni caso, pare puntarci molto, sviluppando la curiosità degli utenti, che si sono detti (almeno su Weibo) molto interessati al prodotto.

Ma quando arriva quindi il primo notebook da gaming Honor Hunter? Si vociferava ad agosto, ma alla data in cui quest'articolo è stato scritto, non esiste ancora un'indicazione precisa. Nelle prossime settimane sapremo sicuramente di più.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu