Il ritorno a scuola o all'università si avvicina sempre più, ma quale miglior modo per riprendere lo studio se non con un nuovo dispositivo pronto a diventare nostro alleato? Honor pensa anche a questo e lancia una serie di offerte molto interessanti su smartphone e MagicBook in offerta ed in bundle.

Honor: ecco tutti i bundle in offerta per il Back to School

Offerta MagicBook

Il primo bundle per il Back to School di Honor riguarda i MagicBook 14 e 15, che possono essere abbinati all'entry level Honor 9A in un pacchetto niente male a soli 599.90€ dal 18 al 31 agosto 2020, praticamente è come se non pagaste lo smartphone. Inoltre, sempre i due notebook sono in offerta a 549.90€ dal 18 agosto al 16 settembre 2020 in abbinata con Honor Mouse Bluetooth ed un prodotto a scelta tra Router 3, backpack porta computer e le cuffie Bluetooth Sports. Poco prima della scuola inoltre, dall'1 all'11 settembre 2020, il MagicBook 14 va in forte sconto di ben 100€ con buono riscattabile direttamente dalla pagina del prodotto, quindi lo pagate solo 499.90€, rendendolo uno dei best buy della categoria.

Offerta MagicWatch 2 e Honor 9A

Ma non solo notebook, infatti anche gli smartwatch Honor MagicWatch 2 vanno in sconto in bundle con il cinturino EasyFit ed un prodotto tra il Router 3 e le cuffie Sports. Per il MagicWatch 2 da 46 mm fino al 16 settembre c'è un prezzo di 149.90€, mentre per quello da 42 mm si scende a 139.90€, entrambi in colorazione nera. Tornando poi all'Honor 9A, esso va in sconto in abbinata sempre con il Router o le cuffie Sports a soli 129.90€. Se invece voleste aggiungere il Mini Speaker, il prezzo sale a 149.90€. Tutto questo sempre fino al 16 settembre 2020.

Offerta Honor 9X e 20

Per chi vuole salire di livello invece, Honor propone il 9X Pro ed il flagship 20 con ottimi sconti e bundle interessanti. Se volete acquistare Honor 9X Pro, fino al 16 settembre 2020 potete acquistarlo in bundle con entrambi i prodotti già citati nelle altre promozioni a 249.90€. Solo con Router 3 però il prezzo scende a 229.90€ e con MagicWatch sale a 279.90€. Per Honor 20 invece, unico bundle con Router a 299.90€.

