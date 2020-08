Honor 9X si aggiorna in Europa, ma ancora nulla EMUI 10.1

È abbastanza paradossale che Honor 9X sia considerabile uno degli smartphone di punta per il mercato europeo del brand. Da quando il ban ha duramente colpito la componente software EMUI/Magic UI, l'azienda ha deciso di non portare i nuovi top di gamma nel nostro continente. Fatto sta che il telefono sta ricevendo in Europa un nuovo aggiornamento software che, però, non ne stravolge l'esperienza quotidiana.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi e Huawei spingono per smartphone 5G sempre più economici

Il nuovo aggiornamento per Honor 9X introduce le nuove patch di sicurezza

L'aggiornamento che stanno ricevendo i possessori europei di Honor 9X porta con sé la build EMUI 10.0.0.225, dal peso di circa 111 MB. Come indica il changelog allegato, l'update rinnova il comparto sicurezza di Honor 9X, aggiungendo le patch di luglio.

Niente da fare, quindi, per la EMUI 10.1 in Europa, giunta di recente su dispositivi quali Huawei Mate 20 X, Mate X/XS, Nova 5T, P30/P30 Pro e Mate 20/20 Pro. Per il momento la nuova UI rimane esclusiva della Cina, anche se probabilmente non tarderà ad arrivare anche da noi. Fra l'altro si parla già di EMUI 11 e delle relative novità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu