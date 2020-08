Google annuncia il nuovo WearOS con Android 11: tutte le novità

Sembrava che fosse l'ennesimo progetto destinato a scomparire nel tempo, ma WearOS è vivo e vegeto. Lo annuncia la stessa Google, con un nuovo aggiornamento che darà una rinfrescata all'ex Android Wear grazie ad Android 11. In seguito al lancio del nuovo chipset Snapdragon Wear 4100, dedicato ai dispositivi indossabili, l'azienda di Alphabet rivela quali novità vedremo nella nuova versione dell'OS per smartwatch.

LEGGI ANCHE:

Oura Ring vi porta nel futuro: un anello smart per dire addio agli smartwatch

WearOS si rinnova: Google presenta la nuova versione con Android 11

Per quanto non si menzioni esplicitamente che si tratti di “Wear OS con Android 11”, l'annuncio di Google specifica che diverse features del nuovo OS per smartphone saranno portate su WearOS. Lo ha confermato un portavoce di Google: il prossimo aggiornamento sarà effettivamente basato su Android 11, perciò si salterà l'update alla decima edizione.

Fra le novità indicate nel blog Google si parla di un più rapido accesso alle informazioni, un processo di accoppiamento semplificato e controlli più intuitivi per modalità ed allenamento. Ma anche un ottimizzazione della gestione dei core della CPU, aumentando del 20% la velocità dei tempi di avvio delle app, così come migliorie per LTE e ottimizzazioni per Snapdragon Wear 4100 e 4100+.

Visti i delicati tempi in cui viviamo, in WearOS verrà aggiunto un timer per lavarsi le mani, in modo da salvaguardare l'igiene per contrastare le diffusioni virali. Ad essere modificata sarà anche la schermata del meteo, aggiungendo dettagli su temperature massime e minime e condizione meteorologica. Non c'è ancora una finestra di rilascio, ma per il nuovo WearOS basato su Android 11 se ne riparlerà in autunno 2020.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu