Dopo mesi e mesi di rumor per Google Pixel 4a mancava soltanto l'ufficialità, arrivata oggi senza eventi in pompa magna. Complice anche il Coronavirus che sta duramente colpendo gli USA, Google ha presentato il successore del Pixel 3a dello scorso anno. Siamo di fronte ad un nuovo esponente nella fascia mid-range che punta al target in cui si è recentemente inserito OnePlus Nord. Ma quale dei due conviene di più, visto il prezzo quasi equivalente?

LEGGI ANCHE:

Shot On OnePlus: il nuovo contest fotografico è a tema naturale

Google Pixel 4a ufficiale: tutto quello che devi sapere

Uno dei vantaggi principali di Google Pixel 4a è il suo essere compatto, con un minuto display da 5,81″ Full HD+. Le dimensioni di 144 x 69,4 x 8,2 mm ed il peso di 143 g lo rendono una scelta ottimale per chi cerca un terminale abbastanza tascabile. Ben più ampio è quello di OnePlus Nord, che però gode di un refresh rate a 90 Hz che non troviamo sul nuovo terminale di Mountain View. Cambiano anche i materiali: la back cover di Pixel 4a è interamente plastica, mentre OnePlus ha adottato questa scelta solamente per il frame laterale.

In entrambi i casi siamo di fronte ad uno schermo forato, anche se su Google Pixel 4a troviamo un singolo sensore fotografico da 8 MP. Ben diverso è il comparto foto fra i due dispositivi: Google ha adottato un approccio ben più conservativo, con un unico sensore da 12 MP. Lo smartphone può godere dell'apprezzatissimo software Google, comprensivo di algoritmo HDR+, modalità Portrait, foto in Notturna, astrofotografia ed altro ancora.

Meno diverso è l'impianto hardware, per quanto le differenze ci siano anche qua. Se OnePlus Nord integra lo Snapdragon 765G, su Google Pixel 4a troviamo il meno performante Snapdragon 730G. Ecco quali sono le differenze:

Snapdragon 730G 8 nm 2 x 2,3 GHz Kryo 465 Gold + 6 x 1,8 GHz Kryo 465 Silver GPU Adreno 618 6 GB LPDDR4X-1866 128 GB

Snapdragon 765G 7 nm 1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime +1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold + 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver GPU Adreno 620 6/8 GB LPDDR4X-2133 128/256 GB



Scheda tecnica

Display forato OLED da 5,81″ Full HD+ in 19.5:9;

in 19.5:9; dimensioni di 144 x 69,4 x 8,2 mm per 143 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730G ;

; lettore d'impronte posteriore;

6 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage;

di storage; fotocamera posteriore da 12,2 MP f/1.7 con stabilizzazione OIS, video 4K, Slow-Motion a 120 fps, autofocus Dual Pixel e flash LED;

f/1.7 con stabilizzazione OIS, video 4K, Slow-Motion a 120 fps, autofocus Dual Pixel e flash LED; selfie camera da 8 MP f/2;

f/2; speaker stereo;

batteria da 3.140 mAh con ricarica rapida a 18W;

con ricarica rapida a 18W; sistema operativo Android 10.

Prezzo e data

Google Pixel 4a sarà venduto in Italia al prezzo di 389€ per l'unica versione da 6/128 GB. La commercializzazione avverrà ben lontana nel tempo, dato che la disponibilità è prevista per l'1 ottobre. Si vocifera, poi, che sempre ad ottobre dovrebbe arrivare anche Google Pixel 4a 5G, dotato di Snapdragon 765 ad un prezzo previsto di 549€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu