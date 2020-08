Dopo un bel po' di attesa rispetto alle principali applicazioni della compagnia di Mountain View ecco anche anche Google Home comincia finalmente a ricevere il tema scuro, che colora di nero l'interfaccia dell'app, grazie all'aggiornamento alla versione 2.27, in rilascio in queste ore. Una novità di certo gradita, che non mancherà di strappare un sorriso di trionfo sul volto degli utenti che utilizzano l'applicazione per la domotica.

Google Home si tinge di nero grazie alla versione 2.27: disponibile il tema scuro!

Una novità tanto attesa

Fin dal debutto di questa feature, il tema scuro è stato un vero e proprio pallino per gli appassionati di smartphone. Per quanto riguarda le applicazione di Google, in alcuni casi l'arrivo della novità è stato celere, mentre in altri (come nel caso di Gmail, Drive e non solo), l'arrivo della modalità si è fatta attendere. I più lenti sono Google Maps ed Home, ma a partire da oggi, la seconda potrà finalmente beneficiare del tema scuro in tutte le schermate, tramite l'aggiornamento 2.27.

Tutta l'interfaccia passa al nero, comprese icone, pulsanti, testi e così via. Un piccolo appunto: l'attivazione del tema segue quello dell'attivazione della modalità in tutto il sistema.

Come avere il tema nero su Google Home (finalmente!) | Download

Se siete interessati al tema nero per Google Home, sarete felici di sapere che l'update alla versione 2.27 è attualmente in fase di rilascio. Tuttavia, nel caso di intoppi, qui trovate il download dell'APK da installare manualmente a bordo del vostro smartphone. In alternativa, in basso è presente il link al Play Store. Allora, che ve ne pare dell'arrivo di questa novità? Vorreste qualche altra feature all'interno di Home? Fatecelo sapere nei commenti!

Google Home | Play Store | Download

