Da qualche anno, Google ha iniziato lo sviluppo di un nuovo sistema operativo totalmente Open Source, basato su un mix di licenze software: Google Fuchsia. Essendo esso totalmente diverso da Android e Chrome OS, in quanto basato su un micro kernel, offre alcuni vantaggi in più, sia su smartphone che PC grazie anche alle possibilità di una modularità del software. Da oggi inoltre, esso è dotato del supporto al Bluetooth 5.0, che lo pone come serio candidato a sostituire proprio i due sistemi operativi attuali.

Google Fuchsia: certificato la soluzione Core Host Sapphire 1.0 da Bluetooth SIG

A certificare il Bluetooth per il sistema operativo embrionale Google Fuchsia ci pensa proprio l'ente SIG, che lo include nello stack Sapphire 1.0 Bluetooth Core Host Solution. Sapphire inoltre, sul sito web dell'ente di certificazione è indicato specificamente per Fuchsia. Di per sé, questa implementazione è sicuramente comune, in quanto per un sistema operativo è normale ri-certificare il Bluetooth dopo alcuni anni per adattarsi a modifiche importanti.

Attualmente, la certificazione Bluetooth ottenuta da Google Fuchsia vuol dire ben poco ed è tutto nel campo delle speculazioni. Ovviamente, può stare a significare che Big G voglia credere ad un futuro unificato per il suo ecosistema, come può portare ancora a nulla. Solo il tempo ci dirà cosa sarà di questo sistema operativo.

