Da qualche ora pare che le operazioni di Gmail e alcune altre applicazioni della G Suite come Google Drive abbiano problemi di caricamento in tutto il mondo, specie nell'allegamento di file alle mail che inviamo.

Gmail e Google Drive: problema di caricamento file allegati, Big G indaga

Le prime segnalazioni a Google sono arrivate intorno alla mezzanotte dell'orario americano, quindi intorno alle nostre 6 del mattino. In effetti, guardando al grafico sopra, le interruzioni dell'applicazione di Gmail nelle ultime 24 ore si è manifestato con un picco tra le 7:00 e le 10:00 italiane. I problemi riscontrati sono appunto l'invio o comunque il caricamento dei file allegati, specie da Google Drive e anche nella ricezione delle mail stesse. Addirittura qualcuno ha segnalato problemi con il log in.

Insomma, un problema non indifferente che ha scatenato l'hashtag #Gmaildown su Twitter, mentre di per sé Google ha iniziando ad indagare sul problema aggiornando costantemente la community. Il problema è esteso in tutto il mondo, ma in Italia pare che il problema con Gmail sia fortunatamente molto lieve. E voi state riscontrando problemi? Fatecelo sapere nei commenti.

