Nelle scorse ore abbiamo assistito al debutto dei nuovi dispositivi del brand cinese – K3 Pro e Max – due smartphone economici che puntano ad un pubblico senza troppe pretese. Il tocco di classe dell'azienda torna invece con Gionee M30, lanciato oggi tramite l'e-commerce JD e caratterizzato dal solito stile atipico ed “elegante” della compagnia asiatica: di seguito trovate tutti i dettagli su scheda tecnica, design e prezzo di vendita. E dopo averlo nominato una valanga di volte… sì, è lui il mostruoso battery phone da 10.000 mAh avvistato sul TENAA!

Gionee M30 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo battery phone

Design e caratteristiche

Com'è facile intuire dall'immagine in alto, Gionee M30 non passa di certo inosservato grazie al suo design stravagante, alle forme squadrate e alla sua cover posteriore in similpelle. L'azienda cinese torna pimpante con un dispositivo lontano dai canoni attuali e che più si avvicina allo stile del brand. La parte frontale è occupata da un display da 6″ con risoluzione HD+ (1440 x 720 pixel), con un “notch” nella parte superiore contenente la capsula auricolare; sempre in alto trova spazio una selfie camera da 8 MP.

Il retro è occupato da una singola fotocamera accompagnata dal flash LED ed un lettore d'impronte digitali circondato da un anello rosso. Il pannello è realizzato in pelle, con una scocca in metallo ed un corpo in alluminio: il tutto misura 160.6 x 75.8 x 8.4 mm per un peso di 305 grammi.

Scheda tecnica

A bordo del nuovo smartphone trova spazio il SoC MediaTek Helio P60, coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Non viene fatta menzione della versione Android, ma il TENAA ha svelato già dalle scorse settimane che dovrebbe trattarsi nientemeno che di Nougat.

La batteria è una colossale unità da 10.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 25W e la possibilità di usufruire della ricarica inversa. La fotocamera principale sfrutta una sensore da 16 MP. Infine è presente un chip per la crittografia, in modo da beneficiare di un maggior livello di sicurezza.

Gionee M30 ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Gionee M30 è di 1399 yuan, circa 171€ al cambio, per la sola versione da 8/128 GB nella colorazione nera. Le vendite partiranno nel corso dei prossimi giorni sullo shop di JD e presso altri rivenditori online cinesi.

