Dopo un periodo di “pausa” il brand cinese è tornato più prolifico che mai e dopo i modelli Steel 5 e K6, l'estate si rivela come un periodo decisamente propizio per lanciare nuovi modelli. La giornata di domani – 25 agosto – vedrà il debutto in India di un nuovo battery phone, molto probabilmente il bestione da 10.000 mAh avvistato sul sito del TENAA qualche tempo fa. Nel frattempo l'azienda asiatica ha lanciato in punta di piedi Gionee K3 Pro, medio di gamma dal presso super contenuto spuntato a sorpresa sullo store JD ed equipaggiato con il SoC Helio P60.

Gionee K3 Pro ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo budget phone

Design e caratteristiche

La compagnia cinese continua a puntare sul notch a goccia come soluzione per avere un display “tutto schermo” e trovare il giusto spazio per la selfie camera. Gionee K3 Pro segue il trend dei modelli usciti nei mesi precedenti ed offre un display da 6.53″ con risoluzione “solo” HD+ (1600 x 720 pixel) e rapporto in 19:9. Grazie all'utilizzo del già citato notch a goccia, il dispositivo raggiunge il rapporto superficie/schermo del 90% (nonostante un mento non proprio ottimizzato).

Il corpo misura 164.3 x 77.6 x 9.7 mm per un peso di 205 grammi. La scocca posteriore ospita una tripla fotocamera quadrata in stile Apple, localizzata nell'angolo in alto a sinistra; all'interno del modulo è presente anche il lettore d'impronte digitali, dettaglio che lascia la back cover praticamente “pulita”, fatta eccezione per il logo del brand in basso.

Scheda tecnica

La scheda tecnica di Gionee K3 Pro è abbastanza standard e non offre grossi spunti. Lo smartphone è un medio di gamma mosso dal MediaTek Helio P60, accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. L'autonomia è affidata ad una batteria da 4.000 mAh, con ricarica da 10W. Frontalmente, all'interno del notch a goccia, trova spazio una selfie camera da 13 MP; il modulo principale è una soluzione tripla, capeggiata da un sensore da 16 MP.

Lato connettività troviamo il supporto Dual SIM e 4G VoLTE, il Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, una porta Type-C per la ricarica e un ingresso mini-jack da 3.5 mm per l'audio in cuffia. Purtroppo a livello software troviamo ancora Android 9 Pie.

Gionee K3 Pro ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Gionee K3 Pro parte da 699 yuan, circa 85€ al cambio, per il modello da 6/128 GB. Per la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage si sale a 799 yuan, circa 97€. Il brand cinese cerca di guadagnare terreno proponendo un dispositivo basilare, alla portata di tutti grazie ad una scheda tecnica accettabile ed un prezzo goloso. A quando il ritorno ai fasti degli anni passati?

