Firefox si aggiorna: l’app Android si rinnova totalmente

Firefox Daylight è il nuovo nome che Mozilla ha adottato in occasione del nuovo e grosso aggiornamento apportato per l'app Android. Se avete già utilizzato su smartphone il celebre browser open source, noterete un discreto restyling nella grafica adottata dagli sviluppatori. Il team ha lavorato per più di un anno alla riscrittura del codice software e adesso ha deciso di rilasciarlo pubblicamente.

L'app Android di Firefox si rinnova totalmente: ecco tutte le novità

Firefox Daylight si pone come un'alternativa ancora più completa all'onnipresente Google Chrome, con un redesign che mira a renderla più veloce, sicura e facile da usare. Il cambio di nome simboleggia un nuovo inizio per il browser, a partire dall'interfaccia semplificata. Il cambiamento più evidente è lo spostamento della barra di ricerca in basso, facilitando così l'utilizzo ad una mano, data gli smartphone sempre più importanti in termini di diagonale.

Un'altra novità degna di nota per Firefox Daylight è l'introduzione del supporto alla modalità picture-in-picture, permettendo la riproduzione dei video anche in finestra. Il Tema Scuro è adesso più facile da attivare e disattivare ed in generale migliorano le prestazioni generali dell'app. Con l'aggiornamento viene migliorato anche il supporto agli addons, uno dei principali vantaggi della versione Android del browser. Inoltre, le schede possono essere organizzate nella sezione Collezioni, in modo da rendere l'interfaccia più pulita.

Potete provare Firefox Daylight scaricandolo gratuitamente dal Google Play Store. Vi segnaliamo che i primi utilizzatori hanno lamentato alcuni problemi di instabilità e la mancanza di supporto ad alcune estensioni.

