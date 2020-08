Fall Guys su Android ed iOS: arriva l’annuncio bomba di Tencent

Era solo questione di tempo prima che Fall Guys venisse annunciato anche per Android e iOS. Il suo arrivo nel mondo smartphone è stato confermato ufficialmente da Tencent, in collaborazione con il media cinese Bilibili. Il colosso cinese ha già preso parte allo sviluppo di titoli mobile come Arena of Valor, PUBG Mobile e CrossFire Legends. Senza considerare la sua partecipazione con ingenti investimenti nelle case di produzione di League of Legends e Fortnite. E adesso anche il celebre battle royale di Mediatonic si accinge a sbarcare sui dispositivi tascabili.

LEGGI ANCHE:

La Cina chiede ai gamer cinesi di usare i loro veri nomi per videogiochi: etica o privacy?

Fall Guys per smartphone in arrivo dalla Cina grazie al lavoro di Tencent

I think this is the first official confirmation of a mobile version of the game being in development? Not too surprising to see. But interesting that the China announcement has come first with seemingly no confirmation of a mobile version for the West. pic.twitter.com/JzODsZuyoS — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 22, 2020

L'annuncio di Tencent e Bilibili era stato anticipato da immagini ufficiose che mostravano prime immagini teaser di Fall Guys su smartphone. Divenuto virale su PC e PlayStation 4, il team di MediaTonic ha stretto un accordo iniziale con Tencent per lo sviluppo della sua versione mobile. Non è ancora stato specificato, ma molto probabilmente il suo lancio avverrà sia su Android che su iOS. Per il momento, però, l'ufficialità riguarda esclusivamente il mercato cinese e non è dato sapere quando verrà portato in occidente. Dubitiamo che ci vorrà molto, dato il successo riscosso in così poche settimane e siamo abbastanza certi che ci siano già trattative in corso.

Per chi non lo conoscesse, Fall Guys Ultimate Knockout è facilmente descrivibile così: un battle royale a tema Takeshi's Castle. Sessanta giocatori si contendono la vittoria in cinque turni ad eliminazione, ognuno dei quali viene affrontato in una diversa gara, con un mix di abilità e fortuna. Ad ogni gara si ottengono dei punti esperienza e ad ogni vittoria finale una corona: entrambe le valute sono spendibili per ottenere skin e colorazioni aggiuntive, oltre che emote da usare in game.

Quando arriverà Fall Guys su smartphone?

Attualmente non c'è ancora una data di debutto di Fall Guys su Android e iOS, pertanto bisognerà attendere un ulteriore annuncio nel corso dei prossimi giorni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu