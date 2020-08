Gli eReader e-ink, gradualmente ma in modo costante, stanno diventando i compagni di viaggio o nel tempo libero di tanti utenti e brand cinesi come Xiaomi si sono messi in pari con gli Amazon Kindle ed i Rakuten Kobo con modelli pensati per più fasce di prezzo. Ma immaginate se l'eReader diventasse davvero come un libro, cioè pieghevole, quanto sarebbe comodo? La Tokyo E-Ink ci ha pensato ed ha mostrato il suo prototipo.

L'eReader e-ink pieghevole di Tokyo E-Ink può fare davvero al caso di Xiaomi e le altre

Nel video mostrato su BiliBili, ci troviamo davanti ad un prototipo di eReader pieghevole davvero molto interessante: invece che essere un monoblocco da 10.3″, come quello piuttosto ingombrante di Xiaomi, esso è racchiuso in un form factor molto simile ad un libro che, una volta aperto, rivela il display e-ink e tutti i tasti funzione che servono. Ovviamente, esso potrà essere adattato sia ad eReader più piccoli, sia addirittura a pieghevoli più ampi, soddisfacendo le esigenze di più utenti, che potrebbero trovare molto più comodo questo design.

Questo prototipo di eReader e-ink pieghevole, oltre ai tasti funzione, è dotato di una luce LED molto simile a quella di una lampada, che facilita la lettura e non si rende fastidiosa, anche perché può essere regolata l'angolazione della stessa e soprattutto utilizzata a comando grazie al tasto dedicato. Molto comode anche le gesture che ci faranno scorrere tra le pagine e tra i capitoli di quello che stiamo leggendo.

Insomma, la soluzione pieghevole di Tokyo E-Ink sembra aver aperto le porte per una nuova concezione di eReader, che potrebbe seriamente sostituire i libri o comunque agevolare la lettura per le persone, considerando soprattutto quanto in Cina, vedi proprio con Xiaomi, amino le agevolazioni derivate dalla tecnologia.

