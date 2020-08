EMUI 11 sarà presto realtà secondo quanto emerso da un'intervista a Wang Chenglu, presidente della divisione software per il mercato consumer di Huawei. Il dirigente del colosso cinese, infatti, ha confermato la finestra di lancio della nuova interfaccia degli smartphone di Huawei già annunciata nelle scorse settimane.

Aggiornamento 19/08: vengono fuori nuovi dettagli in merito alla prossima EMUI 11, che sarà basata (almeno su smartphone) ancora sulla versione open source di Android. Trovate tutto nel paragrafo sotto “Quali saranno le novità dell'EMUI 11?“.

Quali saranno le novità dell'EMUI 11?

L'EMUI 11 sarà focalizzata sul Cloud e sfrutterà ancor di più l'AI per semplificare le operazioni di runtime e i carichi del processore. Il balzo rispetto all'EMUI 10, in tal senso, dovrebbe essere dunque notevole. Un importante passo in avanti per Huawei si vedrà con HarmonyOS 2.0 che dovrebbe debuttare in contemporanea con l'EMUI 11. La nuova versione del sistema operativo di Huawei per la domotica e l'IoT potrebbe confluire in un avanzatissimo sistema computazionale che consentirà all'intero ecosistema dell'azienda di dialogare eseguendo applicazioni e operazioni in tempo reale e in simultanea distribuendo la potenza di calcolo su tutta la rete.

Tale prospettiva porterebbe l'ecosistema software di Huawei ad una svolta “epocale” non più concentrata sul singolo hardware ma sull'insieme e sul Cloud fusi al fine di garantire un unico ambiente per la fruizione dei contenuti.

Viene riportato il fatto che il software sarà basato sulla Distributed Technology, di cui vi avevamo accennato, ma non se ne conoscevano al meglio i dettagli. Sarà possibile, attraverso i vari dispositivi del brand, effettuare videochiamate cross-platform, oppure usare direttamente uno smart speaker per rispondere alle telefonate. Sarà possibile condividere lo schermo tra smartphone e computer e addirittura inviare un video in tempo reale da un drone ad un amico.

Insomma, la volontà di Huawei è quella di appunto distribuire la propria tecnologia basata su EMUI su tutti i prodotti del suo ecosistema, creando un cloud interconnesso. La cosa che più tiene in attenzione gli utenti è il fatto che la versione 11 sarà basata su Android 11 open source e non su HarmonyOS 2.0 così come si pensava all'inizio, segno che per i HMS non è ancora tempo di staccarsi dal sistema operativo del robottino verde.

Aggiornamento 19/08: compare una lista contenente un elenco parziale delle novità che dovrebbero debuttare con la EMUI 11. Si tratta perlopiù di migliorie a funzioni già presenti nella UI. Le migliorie riguarderebbero la suite di ottimizzazione per il gaming GPU Turbo, modalità ad una mano, gestures full screen e Tema Scuro. Inoltre, si menziona l'ottimizzazione della modalità Aereo, con la quale non si disattiverebbe più il Bluetooth alla sua attivazione.

Quando esce l'EMUI 11?

L'uscita della EMUI 11 è prevista ufficialmente tra il mese di luglio e settembre 2020. L'annuncio ufficiale della nuova interfaccia sarà corredato anche dalla lista dei modelli supportati e della relativa roadmap di rilascio sia per gli smartphone Huawei che della controllata Honor. Prima del rilascio definitivo, come solito per Huawei, l'EMUI 11 sarà offerta in beta testing per svariati dispositivi al fine di affinare bug e performance.

HDC2020 planned for September 11 if no changes — Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 10, 2020

Secondo quanto rivelato dal leaker Teme, la Huawei Developer Conference 2020 dovrebbe avere inizio l'11 settembre. Quasi sicuramente sarà questo il palcoscenico durante il quale verrà svelata ufficialmente la nuova UI Huawei.

Quali modelli riceveranno l'EMUI 11?

La lista dei modelli Huawei che dovrebbe ricevere l'aggiornamento che il nostro staff ipotizza, e che aggiorneremo nel tempo appena verranno rilasciate conferme, include:

Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite 5G, Huawei P40 Lite E, Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro +;

Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate X, Huawei Mate XS;

Huawei P30 Lite, Huawei P30 Lite New Edition, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Pro New Edition;

Huawei Nova 5T;

Huawei P Smart Pro, Huawei P Smart 2020, Huawei P Smart S.

La lista sopra riportata, come detto, è al momento una nostra deduzione che tiene conto dei modelli più recenti ma che speriamo possa essere confermata anche con qualche modello meno recente.

