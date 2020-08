Dopo aver lanciato vari accessori, come cuffie true wireless e webcam, arriva ufficialmente Elephone U5. Si tratta di un nuovo modello dedicato alla fascia mid-range, come da tradizione del brand, con caratteristiche di spicco. A partire dal suo schermo forato adoperato per ospitare la selfie camera anziché un più tradizionale notch nel display.

Elephone U5 ufficiale: tutto quello che devi sapere

Elephone U5 utilizza uno schermo da 6,4″ Full HD+ che, appunto, ha un foro in alto a sinistra per la selfie camera da 24 MP. Ciò permette allo smartphone di avere una screen-to-body ratio del 93,38%. Girandolo sul posteriore, invece, troviamo l'altro suo punto di forza, ovvero una quad camera disposta in un modulo rettangolare. Questa integra una configurazione con sensori da 48+13+5+2 MP, comprensiva di grandangolare a 120°, sensore macro ed uno dedicato all'acquisizione dei dati di profondità. Elephone ha anche pensato alle situazioni notturne, integrando una apposita modalità Night 2.0.

Dal punto di vista hardware, Elephone U5 è mosso da un chipset MediaTek Helio P60. Realizzato a 12 nm, al suo interno c'è una CPU octa-core Cortex-A73/A53 a 2,0 GHz ed una GPU ARM Mali-G72 MP3 a 800 MHz. Lato memorie troviamo 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile via microSD fino a 512 GB, mentre l'alimentazione è fornita da una 4.000 mAh. La connettività include anche il supporto NFC con supporto Google Pay per i pagamenti in mobilità.

Nelle colorazioni Ocean Blue e Black, Elephone U5 viene venduto sullo store ufficiale ad un prezzo di 159,99$.

