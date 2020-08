Sono sempre di più gli smartphone che garantiscono quante più feature a prezzi davvero molto bassi. Uno di questi è sicuramente il nuovo Doogee N20 Pro, che è uno dei pochi quad camera e con display Full HD+ a debuttare al prezzo di 100€.

Doogee N20 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

Come si presenta quindi il nuovo Doogee N20 Pro? A giudicare dal form factor, il design riprende molto da vicino gli smartphone Android degli ultimi tempi, con scocca brillante e modulo fotocamera stipato in un quadrato in alto a sinistra, come ad esempio il nuovo Realme V5. Guardando invece alle specifiche, sono tre le caratteristiche che lo rendono interessante al prezzo a cui viene proposto. Su tutto, il display da 6.3″ 19:9 Full HD+ (2280 x 1080 pixel) in cui è stipata la selfie camera in notch a goccia da 16 MP con apertura f/2.0. Procedendo poi verso l'altra Core-feature, troviamo il comparto fotocamera quadruplo da 16 + 8 + 2 + 2 MP con grandandolare, macro e modalità ritratto.

Per quanto riguarda le memorie, l'N20 Pro è equipaggiato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre per il SoC troviamo un MediaTek Helio P60 Octa-core da 2.0 GHz. La terza feature interessante è la batteria da 4400 mAh, che dovrebbe garantire una buona autonomia. Non mancano il supporto al Bluetooth 5.0 ed il sensore d'impronte posteriore. Manca purtroppo NFC. Lato software troviamo invece Android 10.

N20 Pro ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Doogee N20 Pro è già disponibile su AliExpress e potete quindi già acquistarlo in tre colorazioni diverse, ma per ottenerlo al prezzo di soli 100€, qui trovate il link, dovrete aspettare un po', in quanto sarà possibile averlo a questa cifra il 10 e l'11 agosto 2020, data ufficiale di lancio dello smartphone low budget. Il nostro consiglio, come sempre, è di metterlo nel carrello per poi acquistarlo in quei giorni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu