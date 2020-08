I gimbal, o meglio gli stabilizzatori per la fotocamera degli smartphone sono ormai entrati nell'immaginario comune. Ad eccellere nella categoria è DJI, che oltre ai droni produce la fortunata serie Osmo Mobile, che avrà una sua quarta versione che sarà chiamata DJI OM 4 ed avrà una presa magnetica su cui apporre il telefono. Andiamo a vedere immagini, caratteristiche e possibile prezzo svelati in un leak da Roland Quandt.

DJI OM 4: ecco immagini, caratteristiche e possibile prezzo del nuovo gimbal Osmo Mobile

Design e caratteristiche

Guardando le immagini del nuovo DJI OM 4 svelate dal leak di Roland Quandt, notiamo che il design del nuovo arrivato è molto più elegante del suo successore Osmo Mobile 3 e che tra le sue caratteristiche principali c'è proprio la presa magnetica su cui appoggiare lo smartphone, che sostituisce l'attacco a due prese regolabili. Lo stesso braccio che termina nel magnete è regolabile in maniera più snodabile. In più, sono presenti i vari tasti funzione utili per lo scatto, la ripresa video, lo zoom e altre funzionalità.

Tornando poi al magnete, il DJI OM 4, rispetto ai precedenti Osmo Mobile, ha un attacco metallico che può fungere sia da anello reggi smartphone, sia da clip per quando poi si torna ad utilizzare il gimbal. Tra le sue funzioni inoltre, è presente il Dynamic Zoom con il quale è possibile girare video in modalità cinematografica ed anche l'Active Track 3.0, che permette di tracciare persone e oggetti. La batteria infine è da 2450 mAh.

DJI OM 4 – Prezzo e disponibilità del nuovo Osmo Mobile

Ma quanto costa quindi il nuovo gimbal della serie Osmo Mobile? Il nuovo DJI OM 4, secondo Winfuture, andrà a costare intorno a 150€, ma il prezzo potrebbe variare in base al paese di commercializzazione. Per la data di uscita invece, è stato rivelato che arriverà molto a breve, ma non sappiamo di preciso il giorno fissato per la disponibilità.

