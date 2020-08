Tra i tanti brand cinesi che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, ce n'è uno che fa del rapporto qualità/prezzo uno dei suoi punti di forza. Infatti, Cubot è conosciuta per smartphone di qualità soddisfacente ad un costo mai elevato. L'ultimo arrivato, il Cubot C30, è un quad camera dalle buone specifiche, che nel design ricorda molto quello che sarà iPhone 12 Pro.

Cubot C30: tutto quello che c'è da sapere sul quad camera da 130€

Design e specifiche

Partendo proprio dal design, come già accennato prima, praticamente Cubot C30 “anticipa” iPhone 12 Pro, il prossimo flagship di Apple. Al suo interno però, ha un cuore tutto suo pensato per chi cerca una soluzione completa senza spendere troppo. Partendo dal display, esso monta una soluzione da 6.4″ Full HD+ (2310 x 1080 pixel). Passando poi per il SoC, troviamo un MediaTek Helio P60 Octa-core da 2.0 GHz, accompagnato da una GPU Mali-G72 MP3, oltre a ben 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage espandibile.

Passando poi alla Core feature del Cubot C30, la fotocamera, troviamo un comparto quad camera con sensore principale Samsung S5KGM1 da 48 MP, con una grandangolare da 16 MP, una Macro da 5MP ed una lente fotocromatica da 0.3 MP. Per la selfie camera, abbiamo poi una soluzione punch-hole da 32 MP. In più, la batteria è un modulo da 4200 mAh. Per la connettività ed i sensori infine, non mancano il Dual SIM, Wi-Fi Dual Band, USB Type-C, OTG, Bluetooth 4.2, sensore di impronte, NFC e GPS.

Cubot C30 – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costa quello curioso gemello diverso di iPhone 12 Pro? Il Cubot C30 arriverà su AliExpress il 24 agosto 2020 al prezzo molto accattivante di 127.40€ per la versione 8/128 GB e 152€ per l'8/256 GB. Il nostro consiglio, per ottenere questi due ottimi prezzi, è mettere lo smartphone nel carrello e aspettare alla data indicata.

