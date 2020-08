Come rimuovere i bloatware di Facebook su OnePlus 8, 8 Pro e Nord

Nei giorni scorsi sono emersi dettagli decisamente scoraggianti per quanto riguarda il rapporto di OnePlus con le app preinstallate. Gli ultimissimo modelli della casa cinese, infatti, in barba alla politica bloat-free del brand, arrivano con i servizi di Facebook preinstallati, i quali sono in grado perfino di aggiornare le app collegate al colosso social senza passare per il Play Store di Google. Una questione spinosa, che ha fatto infastidire non poco i fan più attenti da questo punto di vista. Se siete tra questi, niente paura: ecco come fare per rimuovere i bloatware di Facebook preinstallati a bordo di OnePlus 8, 8 Pro e del mid-range Nord.

OnePlus 8, 8 Pro e Nord arrivano con i servizi di Facebook preinstallati: ecco come rimuovere questi bloatware

Ovviamente è bene specificare che non si tratta di una procedura da seguire obbligatoriamente. La presenza o meno di bloatware è un dato di fatto quando di parla di smartphone, ma la loro percezione varia da utente a utente. Magari nel vostro caso avere i servizi di Facebook già presenti a livello di sistema non rappresenta un problema. Se invece chiedete sempre la massima trasparenza e non volete che siano presenti dei buchi, allora potreste valutare l'unica opzione per dormire sonni tranquilli. Di conseguenza, se siete intenzionati a rimuovere i bloatware di Facebook su OnePlus 8, 8 Pro oppure Nord, ecco come fare grazie ad ADB.

Perché OP ha inserito i servizi di Facebook come app di sistema?

Prima di procedere oltre è bene chiarire questo punto: per quale motivo una compagnia da sempre bloat-free ha deciso installare i servizi di Facebook come fossero app di sistema? La risposta arriva direttamente dall'azienda, la quale ha affermato che tramite questo stratagemma è possibile ottenere una migliore gestione in termini di consumi; anche Netflix è diventata un'app di sistema e in questo caso la compagnia ha specificato che oltre ad impattare molto meno sull'autonomia, viene migliorata anche la riproduzione di contenuti HDR.

Comunque è possibile disinstallare le app preinstallate, ma nel caso di Facebook i servizi non possono essere rimossi ma anzi, continueranno a funzionare in background a meno che non vengano disabilitati tramite le impostazioni di sistema.

Come rimuovere i bloatware su OnePlus

Se disabilitare non basta e puntate a rimuovere completamente i bloatware, in questo caso sarà necessario avere a disposizione un PC con ADB installato a bordo (SDK Platform-Tools è scaricabile qui). Nel menù delle “Opzioni Sviluppatore” del vostro OnePlus (disponibile cliccando ripetutamente sulla scritta “Numero Build” presente in “Impostazioni“, “Informazioni Telefono“) abilitate la voce “Debug USB”. Ora seguite questi passaggi, così come indicati.

Collegate lo smartphone al PC;

Nella cartella “adb” tenete premuto il tasto Shift, cliccate col tasto destro del mouse e selezionate “Apri finestra PowerShell qui” oppure “Apri una finestra di comando qui” (a seconda di quale versione di Windows avete);

Verificate che lo smartphone sia rilevato con il comando “adb devices“;

se il dispositivo è stato rilevato correttamente digitate i seguenti comandi

adb shell pm uninstall - k -- user 0 com . facebook . appmanager pm uninstall - k -- user 0 com . facebook . services pm uninstall - k -- user 0 com . facebook . system

In questo modo avrete eliminato i servizi di Facebook dal vostro smartphone OnePlus, tuttavia un piccolo limite resta. Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione ogni volta che installate un nuovo aggiornamento tramite OTA, quindi tenetelo a mente.

