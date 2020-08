Come rimuovere acqua e sabbia dallo speaker del tuo smartphone Xiaomi

L'estate è quasi giunta alla sua naturale conclusione, il mese di agosto ci saluta e il ritorno dalle vacanze al mare si fa imminente. Se anche voi siete tornati con qualche problemino di pulizia per il vostro smartphone Xiaomi (ma vale anche per altri brand), ecco come fare per rimuovere residui di acqua, sabbia e sporco annidati nella griglia dello speaker.

Clean Speaker ed altre app: ecco come fare per rimuovere acqua e sabbia su Xiaomi e non solo

Da un po' di tempo a questa parte Xiaomi ha introdotto di default la funzionalità Clean Speaker a bordo della MIUI: si tratta di un'opzione che riproduce un audio ad altra frequenza. Ma questo cosa c'entra con come fare per rimuovere tracce di sabbia ed acqua dallo speaker del vostro smartphone Xiaomi? Niente di più semplice: riproducendo questo particolare audio, la vibrazione sarà in grado di rimuovere eventuali particelle di polvere oppure l'acqua che ostruiscono l'altoparlante del vostro smartphone.

La funzione è disponibile per vari modelli del brand (tra cui Mi 10 e Redmi Note 8 Pro, per citarne alcuni) ed è disponibile in Impostazioni, Impostazioni aggiuntive. Qui troverete la comoda opzione Clean Speaker della MIUI. Qua di seguito trovate una lista con i modelli che (ad oggi) hanno questa feature:

Redmi Note 8 / 8T / 9 / 9S / 9 Pro / 9 Pro Max

Redmi 8 / 8A / 9 / 10X 4G

E se non ho Clean Speaker?

Qualora non dovesse essere presente (per eventuali firmware non aggiornati, dispositivi non supportati e così via) niente paura.

In questo secondo caso è presente una soluzione utile non solo per rimuovere l'acqua, la polvere e la sabbia dagli speaker degli smartphone Xiaomi, ma anche da quelli di altri brand. Si tratta di un'applicazione dedicata, scaricabile gratis dal Play Store tramite questo link. Se poi preferite qualcosa di occasionale e non volete software installati a bordo del vostro smartphone, qui trovate una comoda web app da utilizzare tramite browser.

