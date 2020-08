Tra i prodotti più apprezzati di Xiaomi e Yeelight trova sicuramente spazio il lampadario intelligente LED Smart Meteorite Chandelier, soluzione dotata di interessanti funzionalità ed un look che ben si sposa con un ambiente moderno. In più si tratta di un prodotto con tanto di codice sconto e spedizione dai magazzini europei, dettaglio che lo rende ancora più appetibile.

Xiaomi Yeelight LED Smart Meteorite Chandelier è in offerte con codice sconto

Il lampadario a sospensione Xiaomi Yeelight LED Smart Meteorite Chandelier è una soluzione intelligente in grado di offrire una luminosità di 1800 lumen, con una temperatura colore di 2700/6500 K. Dotato di 294 LED e dotato di una potenza di 33W, il lampadario smart della compagnia cinese può essere controllato a distanza tramite Alexa e Google Assistant, oltre che da app Mi Home e Yeelight. Ovviamente, come al solito quanto si parla di Xiaomi, il dispositivo arriva con un design minimal, perfetto per dar vita ad un ambiente raffinato e illuminato con stile.

In basso trovate il link all'acquisto di Xiaomi Yeelight LED Smart Meteorite Chandelier, insieme al codice sconto da utilizzare. Nel caso in cui non visualizziate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Infine vi segnaliamo che il prodotto è disponibile con spedizione gratis direttamente dall'Europa.

