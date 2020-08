Se cercate un po' di refrigerio e siete appassionati della compagnia di Lei Jun, allora il ventilatore smart Xiaomi Smartmi Fan 2S non può mancare di certo nella vostra collezione, specialmente se in offerta con codice sconto e spedizione da Europa.

Xiaomi Smartmi Fan 2S vi salva dal caldo estivo, senza l'ingombro dei fili e con oltre 100 velocità | Codice sconto

Design minimale, batteria integrata da 2.800 mAh (e quindi nessun ingombro con i fili), 100 velocità disponibili, rotazione da 140°: queste sono solo alcune caratteristiche del ventilatore smart di Xiaomi. Il dispositivo è perfetto contro la calura estiva ed è in grado di coprire fino a 14 metri di distanza; il tutto avviene in modo “silenzioso” grazie alla rumorosità fino a 31.5 dB. Immancabile il controllo remoto tramite l'app Mi Home.

Il ventilatore smart Xiaomi Smartmi Fan 2S è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, tramite il box in basso. Se non visualizzare il link o il Coupon provate a disattivare ADBlock. Infine, vi segnaliamo che il prodotto è spedito direttamente da Europa e che non è previsto il pagamento delle spese di spedizione.

La vostra fame di offerte (dedicate a notebook low cost e non solo!) non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu