Le fotografie dallo smartphone sono ormai un'operazione ormai talmente integrata nella nostra vita che ci sembra ormai automatico. Ma se vogliamo salire di livello, ci servono accessori ideali per scattare in modo preciso e senza sbavature. Uno di questi può essere sicuramente il gimbal Xiaomi Mijia SJYT01FM, che va in sconto con Coupon al prezzo minimo storico e spedizione da Europa su Banggood.

Il gimbal Xiaomi Mijia SJYT01FM è imperdibile al minimo storico con Coupon sconto e spedizione da Europa su Banggood

Il prodotto si presenta molto minimal ma con stile, grazie alle sue finiture acciaio su corpo bianco. Lo Xiaomi Mijia SJYT01FM è un gimbal a tre assi che fa dell'autonomia la sua forza, essendo dotato di un modulo batteria da ben 5000 mAh, ricaricabile con caricabatterie da 5V/2A. Andando a guardare sul manico, troviamo poi una pulsantiera che permette di utilizzare tutte le comode funzioni di stabilizzazione. Inoltre, esso è sia comodo che leggero, essendo lungo solo 88 mm e pesante solo 200 grammi.

Ma quanto costa questo utile accessorio per smartphone? Il gimbal Xiaomi Mijia SJYT01FM arriva su Banggood al prezzo minimo storico di 53.20€ grazie al codice sconto Coupon. Molto interessante anche la spedizione da Europa. N.B. nel caso non doveste visualizzare il codice sconto, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

