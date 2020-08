Come al solito quando si parla di Xiaomi si parla di qualità e convenienza e la soundbar Mi TV Stereo non fa eccezione, diventando ancora più golosa grazie al codice sconto dedicato da utilizzare sullo store Banggood. E poi si tratta di un prodotto spedito direttamente dall'Europa, dettaglio sempre gradito!

Xiaomi Mi TV Stereo scende di prezzo con codice sconto, spedita da Europa

Realizzata in ABS con rivestimento in tessuto per la parte frontale, la soundbar Xiaomi Mi TV Stereo appartiene ai classici prodotti della compagnia cinese: design minimale – in questo caso nella sola colorazione nera – e prezzo contenuto. Dotata di connettività Bluetooth 4.2, la soudbar è in grado di interfacciarsi con lo smartphone in modo da riprodurre i propri contenuti audio in modo rapido; ovviamente il dispositivo nasce come compagnia perfetta per la vostra smart TV, eliminando l'ingombro degli altoparlanti con un dispositivo discreto ed elegante.

Se siete interessati all'acquisto della soundbar Xiaomi Mi TV Stereo, in basso trovate il link all'acquisto insieme al codice sconto da utilizzare. Qualora non riusciate a visualizzare il box dedicato o il coupon, provate a disattivare AdBlock. Infine vi segnaliamo che il prodotto è disponibile con spedizione rapida e gratuita direttamente dai magazzini europei.

