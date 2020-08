Se siamo abituati a fare del fai-da-te uno stile di vita, necessitiamo di accessori pratici e veloci da utilizzare. Per questo, avere un accessorio che ci aiuti nelle varie operazioni di apertura è molto comodo ed il coltellino multiuso Outdoor Car Portable di Xiaomi Huohou, che arriva su Banggood già in sconto con Coupon ad un prezzo imperdibile.

Il coltellino multiuso Xiaomi Huohou Outdoor Car Portable da 19 funzioni è in sconto con Coupon

Il coltellino multiuso Xiaomi Huohou Outdoor Car Portable è davvero completo, seppur molto compatto e leggero. Esso infatti può adoperarsi in ben 19 funzioni, che sono in serie: pinze, tenaglie, tagliacavi, attrezzo per il bagno, righello, ovviamente coltello, sega taglialegno, sollevatore, apriporta dell'auto, apriscatole, chiave a brugola, manicotto per cacciavite, taglia cinture di sicurezza, tagliacorde, cacciavite, rompivetro, lima, tranciacavi e lucchetto. Insomma, non vi mancherà nulla.

Ma quanto costa questo utilissimo accessorio? Il nuovo coltellino multiuso Xiaomi Huohou Outdoor Car Portable arriva su Banggood all'ottimo prezzo di circa 9 € grazie al Coupon sconto che trovate nel box sottostante. N.B. Nel caso non doveste visualizzare il codice, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

