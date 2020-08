La pulizia, negli ultimi tempi, è diventata ancora più attenta e metodica. E cosa, se non la propria casa va pulita come si deve? Proprio per questo, vi potrebbe servire un pulitore a vapore multifunzione come Xiaomi Deerma DEM-ZQ610, che trovate su Banggood con Coupon sconto e spedizione dall'Europa.

Xiaomi Deerma DEM-ZQ610 è il pulitore a vapore multifunzione che arriva in ogni angolo della casa | Coupon

Si presenta davvero molto completo il pulitore a vapore multifunzione Xiaomi Deerma DEM-ZQ610, con le sue cinque testine intercambiabili che permettono di pulire sia il pavimento, sia le tende, i vetri delle finestre e addirittura le piastrelle del piano cottura ed i vari servizi igienici di casa. Il vapore emanato è in grado di rimuovere praticamente del tutto i batteri presenti nell'ambiente e per aree molto ampie con una semplice passata. In più, è molto comoda la possibilità di pulire più superfici diverse come marmo, legno e tanto altro. La tanica d'acqua ha una capacità di 230 ml, inoltre il pulitore ha una potenza di 1600W pur restando molto leggero.

Attualmente, il pulitore a vapore multifunzione Xiaomi Deerma DEM-ZQ610, è in sconto con Coupon su Banggood ad un prezzo molto interessante di 66.5€ e con spedizione dall'Europa (ricordate di mettere la spedizione CZ). Se non visualizzare il link o il Coupon provate a disattivare ADBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu